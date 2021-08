Det går mot tidenes beste sesong for norske plommer

Fruktlagerinspektøren i Lofthus, Leif Øie, forteller at årsaken til denne flotte plommesesongen som er i anmarsj, er at det har vært svært gode vekstvilkår i år og at de nydyrkede feltene slår til. Plommesesongen vil gi oss hele 2 millioner kilo.

– De neste ukene vil det komme flere typer på en gang. Opal, Mallard, Jubileum, Reevs og Viktoria er blant de største sortene. Den norske plommesesongen er kort, og det er nå de må nytes. Det er stor aktivitet i plommeplantasjene og pakkeriene for tiden. Mange hender er i sving. Det plukkes og pakkes og sendes ut til butikkene i rekordfart, sier Øie i en pressemelding fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Hordaland, Sogn og Fjordane, Vestfold og Telemark, Hedmark samt Buskerud (Viken) er de største plommefylkene.

– I tillegg til at plommer er den beste snacksen, bidrar plommer til magiske smaksopplevelser i matlagingen, mener kokk Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Plommer fortjener en større plass på matfatet akkurat nå. Det er lett å imponere med plommeretter. Prøv plommer i friske salater. Sødmen og syra i plommene bringer salaten til nye høyder!

Plommer hører selvfølgelig hjemme i kaker, paier og syltetøy. Bakte plommer med blåmuggost er også en rett du må prøve nå. Det er en fantastisk kombinasjon og lett å lage. Server den som en liten rett, til tapas eller som tilbehør.

Helsegevinstene får du på kjøpet. Plommer har et lavt fettinnhold og høyt innhold av kostfiber som fordøyelsen liker.

Her er de beste tipsene fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.