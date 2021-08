Coca-Cola satser tungt i kaffemarkedet, og kjøpte Costa Coffee – Europas største kaffekjede, med over 3 400 utsalgssteder – for nærmere 50 milliarder kroner i 2019. Nå øker Coca-Cola innsatsen i det norske kaffemarkedet, og introduserer kaffen til Costa Coffe for norske konsumenter.

– Nordmenn er blant verdens mest kaffeelskende mennesker, derfor er kaffe et viktig satsingsområde for oss. Vi har store ambisjoner, og viser disse ved at vi nå tar Costa Coffee til Norge, sier Tormod Halbakken i en pressemelding.

10 år som Storbritannias ledende kaffekjede



Han er direktør for varme drikker i Coca-Cola European Partners Norge, som allerede er ledende på kaffe til norske arbeidsplasser, og samtidig vokser kraftig i hotell- og restaurantmarkedet.

– Costa Coffee er ti år på rad kåret til Storbritannias ledende kaffekjede, og er godt kjent av mange nordmenn som har besøkt kjedens kaffebarer. Costa har et av Europas største kaffebrennerier, som er kjent for sin gode kvalitet og bærekraftige produksjon. Nå gleder vi oss til å introdusere Costa Coffee til alle våre kunder, som med dette kan tilby et enda bedre kaffeutvalg, fortsetter Halbakken.

BI-studentene først ut som Costa-publikum

Nå serveres Costa Coffee i kaffebaren som drives av 4Service på BI Nydalen

Det er BI-studentene i Nydalen som blir de første til å kunne nyte Costa-kaffe på sin kaffebar. Fra august blir denne kaffebaren den første i Norge som serverer Costa Coffee.

– Vi er glade for at det vil gi BI-studentene, som vi vet er opptatt av høy kvalitet, et meget godt kaffetilbud, avslutter Tormod Halbakken i Coca-Cola Europacific Partners Norge.

Bent Kjetil Lærum, sjef for Service-Facility på BI, er glad for å ønske studenter og medarbeidere tilbake med et attraktivt, nytt kaffekonsept:

– At Costa Coffee, sammen med 4Service, har valgt BI Campus Oslo som sin første lokasjon som serverer Costa Coffee i Norge er en stor fjær i hatten for merkevaren BI. Vi er Norges mest internasjonale studiested, med både studenter og ansatte fra store deler av verden. Da er det avgjørende at også våre serveringstilbud har internasjonalt tilsnitt, og holder en svært høy kvalitet. Nå gleder vi oss stort til august, og åpning av dører samt nye konsepter, sier Lærum i pressemeldingen.