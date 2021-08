La barna fikse etter skoletid-maten selv

– Det er så gøy å spise noe man har laget selv!

– Noen ganger lager jeg egg etter skolen, eller korn med melk. Det kommer litt an på hva vi har. Noen ganger liker jeg at det går kjapt, andre ganger bruker jeg mer tid og da kan jeg for eksempel bake.

Det forteller 10 år gamle Emine Hansen Nordås i en pressemelding fra MatPrat.

Hun har akkurat begynt i 6. klasse, og lager seg mat selv etter skolen hver dag. Den klare favoritten etter skolen er toast med ost og skinke.

– Jeg elsker å lage mat. Tiden går så mye fortere og så har man det så gøy samtidig!

Gir mestring

Emine Hansen Nordås (10) Foto: MatPrat

– For mange barn er det gøy å kunne lage sin egen mat, og det er mye mestring i matlaging. Det er ikke så mye tilrettelegging som skal til for at barna kan lage seg et selvkomponert måltid etter skoletid, sier Ragnhild Kolvereid, ansvarlig for barn og unge i MatPrat.

Til daglig jobber hun blant annet med nettstedet matstart.no, som tilbyr oppskrifter og tips for barn som vil lage mat på egen hånd. Hun er opptatt av at barn skal få slippe til på kjøkkenet.

– Det som kan bli en stressende ettermiddag med enkle og kanskje usunne løsninger, kan med litt planlegging bli lærerike opplevelser for barna og gi et mer variert kosthold. Og maten smaker ofte ekstra godt når man har laget den selv!

Her er hennes beste tips til foreldre med sultne skolebarn:

* Gi barna en liten opplæring på kjøkkenet og avklar hva de får lov til å bruke av utstyr.

* Invester i utstyr som passer. Dette kan for eksempel være en liten kokkekniv og en liten omelettpanne for de litt større barna.

* Planlegg gjerne sammen med barna, slik at de har det de trenger tilgjengelig på kjøkkenet.

* Sørg for å ha næringsrik mat i kjøleskapet som kan friste. Kanskje har du også middagsrester fra i går?