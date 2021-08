Gulost er barnas favorittpålegg i matpakken

Nesten alle skolebarn har med seg matpakke på skolen hver dag, og det er fortsatt brødskiver av grovt brød som er det vanligste innholdet i matpakken.

Gulost er ikke bare favorittpålegget til barna, det er også det vanligste pålegget for foreldre å sende med i matpakken, tett fulgt av kjøttpålegg som salami, leverpostei og skinke. På toppen legges gjerne noen skiver agurk og paprika.

Gjerne mager ost



Dette viser en ny landsomfattende undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av opplysningskontorene i landbruket.

– Mange foretrekker nok gulost i matpakken fordi det er både sunt og godt. Mager ost er en god kilde til blant annet kalsium, proteiner og B-vitaminer. Dessuten er gulost naturlig laktosefri, noe som innebærer at de fleste tåler pålegget godt. Det er imidlertid lurt å velge mager ost som pålegg i hverdagen, sier ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) i en pressemelding.

Ikke overraskende kommer søtpålegg som sjokoladepålegg opp på tredjeplass blant barnas favorittpålegg, men det er de færreste foreldre som vanligvis smører dette på skivene. Foreldrene ser ut til å være opptatt av sunnhet når det gjelder matpakken.

Ifølge undersøkelsen oppgir tre av fire foreldre at de stoler på myndighetenes kostråd, og halvparten av foreldrene sier at de er bevisst kostrådene når de lager barnas matpakke.

– Det er veldig gode nyheter for norske barn at så mange av foreldre deres er bevisste på kostrådene når de smører matpakke. Myndighetenes kostråd er våre beste retningslinjer for et sunt og variert kosthold, og vanlig matpakke med grovt brød, proteinrikt pålegg, frukt og grønnsaker og melk gir en god kombinasjon av næringsstoffer og for barn i vekst, sier ernæringsrådgiveren i pressemeldingen.

Barnas favorittpålegg i matpakken 2021:

1. Gulost/hvitost (14%)

2. Salami (12%)

3. Sjokoladepålegg/søtpålegg (10%)

3. Leverpostei (10%)

3. Skinke (10%)

6. Smøreost (7%)

7. Servelat (5%)

8. Brunost (4%)

8. Syltetøy (4%)

10. Kaviar, makrell i tomat, egg (alle 3%)