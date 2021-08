Lakseeksporten fra Norge til Spania går så det suser. Spanjolene spiser rekordmye norsk laks, og for hver uke øker laksesalget i forhold til i fjor. I årets første halvdel økte eksportvolumet med 18 prosent og verdien med åtte prosent, sammenliknet med første halvår i fjor. I tillegg var fjoråret et enda bedre år enn 2019, til tross for coronapandemien

For å drive veksten videre lanseres tidenes største laksekampanje i Spania denne høsten. Og for å spisse kampanjen inn mot forbrukerne har Sjømatrådet fått utført en studie som peker på spanjolenes handlevaner og assosiasjoner til fisken de spiser.

– Studien, som er gjennomført av Kantar, forteller om barrierer og muligheter til å øke veksten ytterligere. Den viser at spanjolene står med ett ben i ferskfiskdisken og ett ben i kjøle- og frysedisken. Det er tydelig at benet i ferskfiskdisken er det som står stødigst. Folk vil bokstavelig talt se den hele ferske fisken i øynene før de skal spise den. Likevel er det gode muligheter for å øke salget av ferdigpakket laks, sier Bjørn-Erik Stabell som er Sjømatrådets utsending i Spania, i en pressemelding.

Fersk norsk laks i spansk fiskedisk Foto: Norges Sjømatråd

Vanskelig å unngå norsk laks

I oktober, november og desember blir det tilnærmet umulig å ikke bli eksponert for ett eller annet budskap om norsk laks i Spania. Stabell har allerede kampanjeplanene klare, og norsk laks blir å se på TV, kino, i butikker og på digitale flater.

Folk vil bokstavelig talt se den hele ferske fisken i øynene før de skal spise den. Likevel er det gode muligheter for å øke salget av ferdigpakket laks, sier Bjørn-Erik Stabell, utsending for Norges Sjømatråd i Spania. Foto: Norges Sjømatråd

– Bare på de digitale flatene satser vi på å nå 30 millioner spanjoler. I tillegg deltar 5000 butikker i kampanjen, og den norske laksen vil få hovedrollen i Spanias mest sette TV-program – for å nevne noe, forteller Stabell.

Reklamemateriellet er testet, og viser svært lovende resultater når det gjelder å øke laksesalget. For til tross for at rekordmange spanjoler spiser laks, og at flere spiser laks enn noen gang tidligere, så er det et betydelig potensial for salgsvekst.

– Vi vet at 40 prosent av spanske husholdninger spiser laks minst én gang i uken, og at over 30 prosent spiser laks 1- 3 ganger i måneden. Det er særlig i den sistnevnte gruppen at potensialet er størst, og vi jobber mot å få også denne gruppen til å spise laks ukentlig.

Tradisjonelle fiskespisere

Spanjolene elsker laks, men per i dag eksporterer Norge for det meste hel, fersk laks til Spania. Det er også i stor grad som hel fisk at laksen er å finne i spanske butikker. Og det er altså slik de vil ha det, spanjolene: en hel fisk de selv kan velge ut, og som blir renset og eventuelt skåret opp av mannen eller kvinnen bak ferskfiskdisken.

De venter i kø for å sikre seg det de mener er best kvalitet og best service. Slik har det alltid vært. Hele 63 prosent av spanjolene kjøper fortsatt fisken sin hos en fiskehandler eller fra ferskvaredisken på supermarkedet. Det gjør dem til europamestere i fiskediskhandling.

Spanske fiskedisker har et stort utvalg, og spanjolene er europamestere i fiskediskhandling Foto: Norges Sjømatråd

Den sterke preferansen for fersk fisk gjelder i langt mindre grad for ferdigpakkede og mer lettlagde produkter, selv om også de er ferske. Den spanske forbrukeren er skeptisk til de ferdigpakkede kjøleproduktenes kvalitet, ferskhet, pris og innpakning. Noen tror også at det som ikke ligger i fiskedisken, enten det er fryst eller kjølt, det er B-produkter som ikke har blitt solgt i ferskvaren.

– Kort oppsummert er ferskfiskdisken stedet spanjolene går til når de vil ha kvalitet og ferskhet. Fiskeproduktene i kjøledisken blir ofte ignorert fordi de anses som dyre og dårligere, sier Bjørn-Erik Stabell og henviser til den nevnte studien fra Kantar.

Nytenkning

Barrierer kan også by også på muligheter dersom man tenker nytt, påpeker sjømatstudien. For spanjolene elsker laks, den yngre garde vil gjerne ha lettlagde produkter, stadig flere er lei av å stå i kø og andelen single husholdninger som foretrekker mindre porsjoner er økende. Ved å tilby spanske fiskespisere flere lettlagde og forbrukervennlige laksevarianter vil det kunne ta laksesalget til nye høyder. Sjømatrådets utsending i Spania trekker frem laksekonsumet i Norge som eksempel.

– I Norge spiste vi rundt to kilo laks i året i 1994. Så kom lakselenkene, lakseburgerne, laksefiletene og rett-i-ovnen- rettene med ferdigmarinert laks, og i dag spiser hver av oss ca. 8-9 kilo laks hvert år. Jeg har derfor veldig god tro på at flere nye produkter kan bidra til å økt laksekonsum blant spanjolene.

– Men for å få til det samme i Spania må barrierene fjernes. Kundene må læres opp til at det kan være like bra å se på merking og innpakning som å se fisken i øynene, stadfester Stabell.

Nye lakseprodukter



– Mulighetene i Spania ligger blant annet i å fremme flere enkle, innbydende forpakninger som gjør det enda enklere å velge laks. For å lykkes må forpakningene samtidig opplyse tydelig om god kvalitet, ferskhet, opphav og bærekraft.

Flere norske og spanske aktører har allerede kastet seg på mulighetene. Sammen med sine spanske kunder er de norske aktørene i gang med å utvikle nye lettvinte lakseprodukter til lakseelskende konsumenter. Planen er at de nye produktene skal ligge klar i kjølediskene i oktober når den store laksekampanjen går av stabelen.

Denne saken ble først omtalt i Intrafish.