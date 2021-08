Tallenes tale er klar: 95 prosent av norske skolebarn har med seg matpakke på skolen hver dag. Den lages hovedsakelig av mor, og på landsbasis tar den under ti minutter å lage og nesten tre av fire inneholder brødmat.

- Men Oslos matpakkevaner skiller seg ut fra resten av landet, forteller Opplysningskontoret for Meieriprodukter i en pressemelding.

Norstats ferske undersøkelse på oppdrag fra opplysningskontorene i landbruket i juni i år viser at nesten alle på barneskolen – fra 1. til 7. klasse – fortsatt har med matpakke på skolen. Og den viser klare forskjeller mellom Oslo og resten av landet på flere viktige punkter.

Dette særpreger Oslo-matpakkene



Oslo-foreldrene er generelt mer opptatt av matpakken enn resten, de er mer bevisst kostrådene, mer åpne for inspirasjon for å lage mer varierte og spennende matpakker, men samtidig syns nesten halvparten at det er mye «press og mas» rundt nivået på matpakkene.

Oslo-folk bruker betydelig mer tid på å lage matpakke enn resten av landet. 24 prosent av foreldre fra Oslo sier de bruker mer enn 15 minutter på å lage matpakke til barna. Det er dobbelt så mange som i landet totalt.

Oslo-foreldre opplever dessuten i større grad at barna får for lite tid til å spise matpakken på skolen enn foreldre i landet totalt. 53 % mener at Oslo-elevene på småtrinn og mellomtrinn får nok tid til å spise matpakken sin mot 62 % i resten av landet.

Oslo-matpakkene er også mer «middagsaktige» enn i resten av landet. For eksempel sier 43 prosent av de spurte fra hovedstaden at barnet har middagsrester i matpakken et par ganger i måneden eller oftere. For resten av landet er tallet 32 prosent. Og Oslo-elevene har også oftere salat eller pasta i matboksen.