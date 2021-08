Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium 11.12.2020

– Jeg har hørt rykter om at dette rommet tidligere var bankdirektørens kontor. Samtidig er det et annet rom her som heter direktørens kontor, så hva det faktisk ble brukt til er usikkert, forteller Øystein Olsen Eggen, gründeren bak Flyttbar.

I halvannet år har han og Flyttbar tilbudt drinkkurs og catering på drinkkurs.no. For tiden har Flyttbar base i Gullbaren, i de gamle lokalene til Christiania Sparebank i Oslo sentrum.

På veggene henger gamle malerier av tidligere banksjefer som titter ned på oss i det dunkle lokalet. Øystein er tidligere revisor, og synes det er ekstra gøy at det ligger faktiske bankbøker fra tilbake på 1800-tallet til pynt i lokalet. Den typen med snirklete løkkeskrift man ikke lenger lærer i dag – og nesten ikke klarer å lese.

Klassikere

På kursene til Flyttbar er det de klassiske drinkene som gjelder.

– Gin Fizz er en slik klassisk drink som mange har hørt om, men som de kanskje ikke har brynet seg på hjemme. Det vi ønsker å oppnå med drinkkurset er å bygge en selvtillit hos hobbybartenderen. Det skal ikke være så pretensiøst, men heller lavterskel.

Ifølge Eggen skal en Fizz ha noe sprit, sukker, syre og sprudlevann i seg, og ristes og siles over et glass uten is. Det trenger faktisk ikke å være eggehvite i. Selv om en Golden Fizz har eggeplomme, mens en Royal Fizz har hele egget med.

– I Sloe Gin Fizz har vi inkorporert en komponent som tilføyer nye aromaer av kjernefrukt og bær. Dette sørger for en mer avansert syrlighet som går hånd i hånd med sitronen. Ikke minst er det gøy når en drink får litt farge på seg, forklarer han.

MIXEREN: Øystein Olsen Eggen på Flyttbar Foto: Privat

– I denne drinken bruker vi Sloe gin, som er en likør laget på slåpebær. Sloe gin får man tak i på utvalgte Vinmonopol, men får man ikke tak i dette, gjør det ingenting. Egne tvister på denne drinken er halve moroa.

Revisjon og bar

I 2016 flyttet Eggen til Italia for å studere revisjon, og jobbet på bar ved siden av studiet. I hagen der han bodde fantes det kirsebær, så han lagde like greit en kirsebærlikør med jordbær, basert på gin.

– Slåpebær er i plommefamilien, og når du lager plomme- eller kirsebærlikør, dufter det av mandelaroma. Når man først har luktet den duften, glemmer man den aldri. Akkurat den aromaen fant jeg igjen i Sloe gin. Så Sloe Gin Fizz ligner vanvittig på den jeg lagde i Italia, med et nikk til fizz-drinkene.

Det eneste man skal huske på er at det skal være balansert – og gøy. Det får man med denne oppskriften som base, mener Eggen.

Sloe Gin Fizz

Sloe Gin Fizz Foto: Øystein Olsen Eggen

– Ha alle ingrediensene i en shaker uten is. Rist hardt i rundt 10 til 15 sekunder. Sjekk at du har ristet det godt nok – skummet skal være luftig og delikat.

Tilsett is i shakeren og rist hardt i fem til ti sekunder, for å tilsette drinken litt vann samtidig som man kjøler den ned.

Sil drinken i et glass uten is, gjerne et highballglass som ikke er for stort.

Topp med sodavann, kun rundt 4 til 10 cl. Bruk derfor heller et glass som er for lite, enn for stort. Salute!

Dette trenger du: