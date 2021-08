Det har aldri vært mer populært å velge plantebasert enn akkurat nå.

Rapporter fra Opinion viser at 50 prosent av den norske befolkningen er positive til å spise mer plantebasert. I tillegg viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Orkla at andelen veganere og vegetarianere i Norge har doblet seg på ett år!

Også plantebasert melk øker i popularitet. Plantemelk har vokst med 40 prosent i Norge de siste to årene. Og dette merkes ikke minst på kafeer som tar imot kaffebestillinger.

- Det er ikke lenger noe tvil - det plantebaserte markedet øker raskt, og vi i PlanteVekst ønsket derfor å undersøke hvilke kafeer i Norge som henger med på denne utviklingen, skriver organisasjonen PlanteVekst som arbeider for å fremme den plantebaserte veksten i Norge.

Hvem er best på plantebasert mat?

PlanteVekst har undersøkt 10 populære kaffe- og bakerikjeder i Norge for å finne ut hvem som er best på plantebaserte mat og drikke, og vi har kåret topp 3.

Nr.1 -Espresso House: har mye godt på menyen. De har en nydelig veganske focaccia med grillet paprika, soltørket tomat, trøffeldressing og ruccola. I tillegg har de vegansk brownie, tre ulike cookies med spennende smaker. De har tre typer veganske frapino med vegansk krem, og de tilbyr også vegansk iskaffe og iste med plantemelk. Det er rett og slett hyggelig og lett å velge plantebasert hos Espresso House.

Nr.2 - Godt Brød som har vegansk sandwich med hummus og soltørket tomat som virkelig løfter smaken. De får også poeng for deres svært gode skillingsbolle, som nok må være en av de beste plantebaserte bollene du kan få på en kafe i Norge. De tar heller ikke ekstra betalt for plantemelk alternativene som er et stort pluss.

Nr.3 - Backstube fordi de har så godt utvalg av plantebasert mat. Det er ingen av de undersøkte kafeene som har så mye plantebasert produkter som det Backstube har! De har bl.a. to gode veganske sandwicher, de har flere kaker, foccacia, børek, brød og snacks som er plantebasert. De har til og med en vegansk cronut, som er kronen på verket.

- Flere og flere nordmenn ønsker å spise mer plantebasert, derfor håper vi at alle de undersøkte, og andre i bransjen, vil la seg inspirere av topp tre i vår undersøkelse - da det er et stort og voksende marked på vei, sier Camilla Dahlberg, leder for PlanteVekst.