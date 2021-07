– En vakker seterdal, sveitsisk ostehåndverk og Norges første samvirkemeieri. Det var starten for Rausjødalsosten for 165 år siden, forteller Ingulf Galåen fra Galåvolden gård.

– Og som en hyllest til arbeidet som ble lagt ned den gangen, har Galåvolden Gård, sammen med Rausjødalen setermeieri og Tine, tatt med seg oppskriften fra det gamle setermeieriet inn i ei ny tid, skriver Stiftelsen Norsk Mat i en pressemelding.

Rausjødalsosten - unik smak



– Rausjødalsosten er virkelig en gammel tradisjon med gode, lokale råvarer, unik smak og ikke minst et godt og solid samarbeid. Her har liten, mellomstor og stor aktør gjort jobben sammen – det skal dere være stolte av, sa Kirsten Indgjerd Værdal, fylkesdirektør i Trøndelag, under tildelingen av Spesialitet-merket.

På Galåvolden Gård er det kort vei mellom råvare og produksjon, kunnskap og produkt. Melka kommer fra kyrne som står noen meter fra ysteriet, og ysterne er tett på osten i hele prosessen. Mye av det tradisjonelle håndverket er videreført og med en god porsjon tålmodighet har Rausjødalsosten fått nytt liv.

Rausjødalsost – stemplet som norsk Spesialitet. Foto: Tine

Fakta om Rausjødalsosten

Rausjødalsosten er en mild fastost. Den innholder safran som gir både smak og gulfarge og kan best sammenlignes med sveitsisk seterost. Osten blir produsert på Galåvolden Gård og melka kommer fra samme gård. Lagringstiden er minimum 5 måneder.

Fagjuryen har følgende begrunnelse for tildelingen av Spesialitet til Rausjødalsosten: Osten er mild og smakfull, og med sin fylde og rundhet passer den på alle ostebord – til alle osteelskere! Safranen gir fin gulfarge og eksotisk ettersmak.

Fakta om Spesialitet Spesialitet er et offisielt norsk informasjonsmerke som tildeles lokalmat- og drikke.

For å få dette merket må produktet være basert på gode norske råvarer, det må gjerne være laget etter lokale oppskrifter, og produktet må godkjennes av en fagjury med høy kompetanse.

Juryen ledes av Harald Osa.