– Gin Rosa er en drink fra vår første cocktailmeny på Olivia. Den toppes med Prosecco, så det er som en Pornstar Martini – selv om vår er mer sexy, fresh og blomstrete, sier Renata Pawlonka, barsjef på Olivia Eger.

I den nyeste Oslo-filialen til restaurantgruppen, som åpnet på Egertorget på tampen av 2019, er baren et blikkfang.

Cocktailmenyen som mikser moderne drinker og velkjente italienske klassikere er skapt av Pawlonka og barsjef Pavlina Buchtova. Nå skal drinkene, som har slått godt an så langt blant gjestene, rulles ut på samtlige av Olivias restauranter.

Felles drinker for Olivia



Bartenderne innrømmer at det har vært utfordrende å lage en felles drinkmeny som skal appellere til alle byene Olivia er representert i. Snart åpner kjeden også ny restaurant i Lillestrøm, med ekstra fokus på barmiljøet.

– På samme måte som man kan nyte et glass vin til maten, kan man kanskje heller velge en drink som komplementerer retten, sier Christina Slavova, barsjef ved Lillestrøm-filialen.

BARSJEFER: Pavlina Buchtova (f.v.) Christina Slavova og Renata Pawlonka hos Olivia. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Man ønsker ofte også noe å drikke etter man har spist middag. I stedet for å lete etter en cocktailbar et annet sted, kan man heller hygge seg resten av kvelden her.

– Å være mer som en bar og å kunne tilby en full pakke med mat, drikke og service kan være mer attraktivt for gjestene våre, sier Pawlonka.

Ikke så dumt for å skille seg ut i den store konkurransen fra andre middelhavsrestauranter i Oslo. For italiensk mat er populært blant nordmenn, men også italienske drinker. Aperol Spritz, Negroni og Bellini er alle blitt kjente og kjære favoritter de siste årene.

Ikke bare pizza og pasta



Bartenderne tror mange gjester vil bli overrasket over cocktailutvalget. For det er fort gjort å tenke at stedet er en typisk familierestaurant man går til bare for pizza og pasta.

Olivia har gin fra flere ulike produsenter, men ettersom stedet ville være nærmere Italia, falt valget på ginen med samme navn som drinken – Gin Rosa fra Gin Malfy, som lager italiensk gin. Restauranten har også andre spennende gintyper, som en med tomatsmak.

– Gin Rosa har smak av rosa grapefrukt fra Sicilia, men også av rabarbra. Gin har alltid en viss bitterhet, men denne er også fruktig, sier Christina Slavova.

– I tillegg har drinken grapefruktjuice og Frothee Creamy Head, som er et allergivennlig skum som erstatter eggehvite, og sitronjuice, fortsetter Renata Pawlonka.

Med rosepulver som pynt



– Drinken pyntes med rosepulver lagd av tørkede roseblader som knuses, og små tørkede roser og en spray av rose for aromaen skyld, legger Pavlina Buchtova til.

Gin Rosa ble noe uventet en slager hos det mannlige klientellet.

– Vi trodde den kom til å bli mest populære blant våre kvinnelige gjester, men etter en stund så vi at damene ofte bestilte Negroni eller Old Fashioned, mens gutta bestilte denne.

– Hell gin, grapefruktjuice, Monin Rose sirup og en dæsj sitronjuice i en shaker med is. Rist og sil over i ny shaker. Tilsett Frothee Creamy Head og rist uten is. Hell over et avkjølt glass og topp med Prosecco.

Avslutt med å spraye rosevann over og pynt med tørkede roser og tørket rosepulver.

