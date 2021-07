10 oppskrifter som gjør det dejligt å være norsk i Norge

En bløtkake trenger ikke å være rund. Her er en firkantet bløtkake laget av et sukkerbrød vi har stekt i en brødform. Enkelt og praktisk, og fortsatt like godt! Med en slik form er det enklere å lage en liten kake. Vi har latt oss inspirere av danskenes jordbær-lagkaker - og laget en bløtkake med jordbær i kremen. Foto: brodogkorn.no