Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester.

Klassikeren og overraskelsen



Denne uken har Jon Trygve og Svein funnet frem til to imponerende hvitviner i hver sin prisklasse. En klassiker fra Meursault og en spansk overraskelse imponerer stort. Jon Trygve oppdaterer også om utviklingen av Vinify appen som lanseres i de kommende ukene.

Trykk på linkene under for å se tilgjengelighet på polet og våre smaksnotat.

Vin 1: Buisson-Charles Meursault Vielles Vignes 2018 kr 707,10

Vin 2: Ossian 2018 kr 344,90 fra Spania, Castilla y León

Ektra anbefalinger fra «nye» Spania

Vinanbefalinger: Svein anbefaler en rekke flotte viner fra ukjente og mer velkjente produsenter i Spania. Ferdig sortert etter poengsum og under kr 500.- Spanske knallkjøp: Vinify

Bokanbefaling: Hvis du vil forstå hva det nye Spania handler om og hvorfor spansk vin er inne i sin kanskje mest spennende utvikling kvalitetsmessig noensinne, er «The New Vignerons» boken for deg. Du kan kjøpe den her.

