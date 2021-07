Oppskrifter: Sprit opp turmaten med fiskekaker, kyllingsalat og stekt ris

Naturen er alltid åpen og alle vet at mat smaker best ute. Så hvorfor ikke ta med fredagstacoen eller lørdagskosen ut? Det er faktisk enklere enn du tror. I en pressemelding forteller Bergans of Norway om at det eneste du trenger, er et bål, gode ingredienser, klær etter vær og godt selskap.

Se tips til hvordan du bygger et bra matbål nederst i saken.



Stekt ris smaker ekstra godt når den er tilberedt over bålet. Foto: John Hobberstad

NB: Generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september. Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av skog og annen utmark.

Du kan for eksempel grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Disse enkle rettene skaper garantert god stemning rundt bålet. Bon tur-appétit!

Fiskekaker

Fiskekaker. Foto: John Hobberstad

Dette trenger du:

4 fiskekaker

1⁄2 løk

Smør til steking

Salt og pepper

2 dl erter

1 gulrot

1 bunt asparges







Slik går du frem

Finhakk løken og skjær asparges diagonalt. Skjær gulroten i strimler.

Stek alle grønnsakene i 2-3 minutter med smør og krydder.

Ha grønnsakene på en tallerken.

Stek fiskekakene i samme stekepanne og server med grønnsakene.

Kyllingsalat

Kyllingsalat. Foto: John Hobberstad

Dette trenger du:

100 g kylling

200 g pastaskruer

½ rødløk

1 paprika

2 tomater

Fetaost

Cashewnøtter

Salat





Slik går du frem:



Sett pasta på kok i en gryte.

Kutt rødløk og paprika i biter og skjær kyllingen i små strimler. (Stek dette i stekepanne med litt olje).

Når pastaen er ferdig kokt heller du av vannet og blander inn det du har i stekepanna.

Legg salat på en tallerken og ha på godt med pastablanding. Rør om og topp kyllingsalaten med tomatskiver, fetaost og litt cashewnøtter.

Stekt ris

Stekt ris. Foto: John Hobberstad

Dette trenger du:

200 g ferdigkokt ris

Olivenolje

1 gulrot

1 hvitløksfedd

50 g skinkestrimler

50 g kylling i biter

1 egg

1 ss soyasaus

Salt og pepper





Slik går du frem:

Kok opp risen i en kjele. Samtidig kan du skjære gulrot i små strimler.

Finn frem stekepanna og stek kyllingen. Tilsett gulrot og finhakket hvitløk.

Tilsett ris, salt og pepper og rør godt om.

Lag en grop i midten, hell i egget og la det stivne litt før du mikser godt sammen. Smak til med soyasaus, salt og pepper.