– Vi fokuserer mest på berømte, italienske cocktails her, hvor negroni er en av de mest kjente. For et par år siden hadde vi en spesialmeny med seks ulike typer av denne drinken, sier Tomas Ricciardi, barsjef på Bettola i Oslo.

Baren utenfor Schous Bryggeri på Grünerløkka har i åtte år servert nordmenn tørste på italienske dråper. Da Ricciardi startet å jobbe hos Bettola for fire år siden, ønsket han å ta tilbake det opprinnelige konseptet, en aperitivobar.

Hovedfokus på aperitivo



Vegg i vegg ligger søsterrestauranten Trattoria Popolare. Bettola var ment å skulle være en ventebar for restaurantgjestene, eller et sted for en digestivo etter middagen.

– Så ble konseptet endret, men ettersom jeg er halvt italiensk selv, ønsket jeg å bringe tilbake noen av de italienske vibbene og aperitivo-kulturen, forteller han.

Hovedfokuset er på aperitivo, men baren lager også klassikere og signaturcocktails, som ofte er relatert til støvellandet. Og det serveres snacks og småretter til de sultne eller fysne, som prosciutto, salame, formaggi, olive og sicilianske arancini.

Nytt menykonsept i baren



Tomas Ricciardi, barsjef på Bettola i Oslo. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

Baren har laget et helt nytt menykonsept som bare venter på å bli bladd i av tørste sjeler, og som vil være en fast meny gjennom hele året.

– Siden vi er en italiensk bar har vi latt oss inspirere av Giro d’Italia, det berømte sykkelløpet som startet i 1909. Hver cocktail er inspirert av en by eller region fra sykkelturen. Grafikken i menyen er inspirert av reklamen for det første løpet.

Strawberry negroni er inspirert av Piemonte og Torino, som er fødelandet til den italienske vermuten. Ricciardi forteller at vermut er veldig viktig i enhver negroni, og Piemonte er også veldig kjent i Italia for jordbærene sine.

– Det vi gjør er å infuse en miks av gin, Martini Bitter og søt vermut med en kurv med jordbær, helst norske, men annen jordbær funker fint også. Beefeater 24 gin har en noe sterkere botanisk smak som passer godt med jordbærene. Cocchi Torino er en av de mest kjente italienske vermutene. Og Martini Bitters er veldig likt Campari, men søtere og ikke like sterkt. Den kom på markedet for rundt to år siden.

Bitter, men søt

Ricciardi mener Martini Bitters gjør dette til en snillere versjon av negroni.

– Når man prøver denne drinken for første gang, oppleves den gjerne som veldig bitter. Vår versjon er noe søtere, men ikke for mye. Så folk som liker negroni vil like denne også, mener barsjefen.

– Hell en flaske av hver type oppi en beholder. Skyll, fjern hamsen, skjær jordbærene i skiver og ha dem oppi miksen. Dekk til med folie og la stå over natten i kjøleskap. Lar man jordbærene ligge lenger i, får man mer sødme fra disse. Sil av dagen etter, for å fjerne sedimenter og fruktkjøttrester. Rør det så kaldt med is i en beholder, og sil av over et rocksglass, gjerne med én stor isbit i. Til én drink bruker man 3 cl av hver sprittype, forklarer han.

DAGENS DRINK: Strawberry Negroni Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Man kan lage negroni-syltetøy for voksne med restene av jordbærene, eller tilsette litt sitronjuice og sukker, blande det sammen, redusere det noe og steke det på et bakepapir. Da blir det en jordbærchips, perfekt som garnityr.

Oppskrift: Strawberry Negroni