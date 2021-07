Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 06.03.2021

– Da vi åpnet for syv år siden ønsket vi at 40 prosent av bordene våre skulle ha en cocktail til maten. Det har ikke vært kultur for å drikke sprit til mat i Norge. Man drikker det før eller etter – ikke så mye gjennom måltidet, sier Michael Weerasinghe hos Tijuana på Grünerløkka i Oslo.

– I land som USA og Mexico er det langt vanligere å ha en cocktailmeny til en tastingmeny, eller sitte med drinker til måltidet. Det synes vi at vi har fått til her.

Nordens største på tequila og rom



Den meksikanske baren og restauranten påstår å være en av Nordens største på tequila og rom – med over 100 varianter av førstnevnte, og snart like mange typer av sistnevnte.

– Vi ser at interessen for rom og tequila har økt med årene. Det er utrolig morsomt, sier Weerasinghe, som tror grunnen er at nordmenn i dag har muligheten til å reise langt mer og ser verden i større grad.

– Restauranter er mye mer konseptbaserte i dag enn for 30-40 år siden, fortsetter han.

Tijuana er den meksikanske partybyen med stor P, sør for California, hvor mange drar for å feste. Nylig ble den kåret til en av verdens farligste byer.

– Vi ville ha et meksikansk navn som sier festkultur, og som samtidig beviser at vi er like mye bar som restaurant, forteller bartenderen.

Bestselgerdrinken

HOVMESTER PÅ TIJUANA: Michael Weerasinghe (37). Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Spicy Mango Mojito har vært på menyen vår helt siden vi åpnet, og har vært bestselgeren vår i alle år. På et tidspunkt har den stått for nesten halvparten av cocktailsalget vårt.

Weerasinghe mener drinken har en perfekt balanse av syre og sødme, og kan drikkes både før og under middagen, eller på en ren fest. I denne drinken bruker han Zacapa, en rom fra Guatemala lagret i 23 år. Men man kan bruke den rommen man har hjemme.

– Man får alltid et bedre resultat med mørk rom, kontra en hvit rom. Den har utrolig mye mer dybde. Mørk rom er gjerne fatlagret og får fargen fra dette. Zacapa er lagret på seks ulike typer eikefat, som gjør at den drar med seg mange forskjellige smaker fra fatene. En hvit rom er ment for å blande i enkle drinker, og funker kjempebra i en klassisk mojito. Men her hvor man har flere smaker, ønsker man noe som runder den og fyller ut, forklarer han.

Bruk mer lime



– Vanligvis vil man si at en standard mojito har en halv lime i seg, men siden vi skal tilføre ekstra sødme og smak, trenger vi mer lime – mer syre. Del derfor en hel lime i åtte båter og legg nederst i et stort glass, før du legger over mynte. Kutt cirka to centimeter av en rød chili og legg over – det kan man justere selv ut ifra hvor spicy man vil ha drinken. Hell så over agavesirup. Har man ikke det, kan man bruke vanlig sukkerlake.

Weerasinghe har alltid i sukkerlake før han muddler drinken, fordi litt væske gjør det lettere.

– Lime har mye bitterhet i skallet. Når man legger alle ingrediensene oppå limen i glasset, er det for å beskytte så man ikke får med denne bitterheten. Man skal heller ikke vri muddleren – da vrir man av skallet på limen som gjør det enda mer bittert. Muddle alltid rett opp og ned. Gjør man dette, får man et mye bedre resultat, sier han.

– Hell over mangopuré. Fyll knust is til rett under kanten på glasset. Rør rundt og bland sammen.

DAGENS DRINK: Spicy Mango Mojito Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

I en vanlig mojito ville man tilsatt kullsyrevann, men i mojito-varianter med flere ulike smaker er det liten vits i å vanne ut smakene man har tilsatt, mener han.

– Fyll på mer is og pynt med chili, limebåt og mynte.

Oppskrift: Spicy Mango Mojito

2 cl agavesirup

4 cl mørk rom, gjerne Zacapa

8 cl mangopuré, hjemmelaget eller kjøpt på butikken

1 lime

Ca 15 mynteblader

En bit rød chili

Chili, limebåt og mynte til garnityr

Hjemmelaget mangopuré:

Bland en pose smoothiemango med 20 prosent sukker og varmt vann.