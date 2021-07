– Vi er det eneste menighetshuset i Norge med skjenkebevilling

– Jeg har sett på mange lokaler i Oslo, men drømmen min har vært å komme ut av sentrum, fordi det er så mange restauranter der. Jeg ser at ting begynner å utvikle seg her i strøket, sier Paul og forteller om nylig aktivitet på Lilleaker og Røa.

Det er likevel langt fra La Maison til nærmeste kafé eller restaurant. I det pengesterke strøket vest i Oslo er potensialet for et sted som dette utvilsomt til stede, særlig med tanke på at mange av naboene er glade i å feriere på den franske riviera. Helt fransk blir restauranten dog ikke når den åpner for fullt.