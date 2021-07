Dette utstyret gjør grillingen enda enklere

– Griller du mye er mitt beste tips å investere i litt forskjellig utstyr, slik som for eksempek en grillklype og et steketermometer. Det gir faktisk en bedre smaksopplevelse, sier Anette Hansen, matfaglig ansvarlig i MatPrat.

– I tillegg vil en god grillbørste forlenge grillens levetid, fortsetter hun.

Klype og spade

Bruker du gaffel når du griller? Den bør du droppe. Stikker du gaffelen i kjøttet vil kjøttsaften renne ut – og med den forsvinner noe av smaken og saftigheten. Invester heller i en grillklype, eventuelt også en grillspade. Gå gjerne for en med langt skaft om du har en større grill for ikke å brenne deg når du snur kjøttet.

Steketermometer

Skal du legge større stykker på grillen, er steketermometer et must. Da har du full kontroll på kjernetemperaturen og kan grille kjøttet til perfeksjon akkurat slik du liker det, enten det er lite, medium, medium pluss eller godt stekt.

Looftilighter / tennrør

Bruker du fremdeles tennvæske? Det kan gi dårlig lukt og smak på kjøttet. Med en lighter, eller Looftlighter, får du raskt fyr på kullet eller vedkubbene. Looftlighteren er elektrisk og trenger derfor tilgang til strøm.

Har du ikke det, kan et tennrør sørge for raskere og mer effektiv opptenning. Det kan også være et godt alternativ for å få fart på kullet.

Hansker og våtservietter

Engangshansker kan være nyttig når du skal marinere kjøttet eller fisken, eller legge råvarene på grillen om du er et sted der du ikke har tilgang på vann. Hendene dine holder seg rene, og du slipper kryssmitte og forurensning av grillutstyret.

Grillbørste

Finner du rester av forrige grillmiddag når du åpner lokket for å grille? Invester i en god grillbørste. Børst av risten med en gang du er ferdig å grille mens grillen fortsatt er varm. Da slipper du hard skrubbing før grillen tennes neste gang.

Grillbørsten er også fin å ha hvis du griller flere retter etter hverandre.