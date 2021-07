Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.

– Vårt største mareritt er at noen legger ut en av våre cupcakes på Instagram, deler den i to og at det ikke flyter mengder med godt fyll utover, sier Ragnhild Gaarde.

De bruker kun Instagram som salgskanal. De har ingen hjemmeside.

Nok av alt



– Det skal være nok. Nok fyll, nok topping og kun topp kvalitet på råvarene vi bruker, legger Sunniva Thorisdottir til.

Hun kommer fra en idrettsfamilie med en far som fortsatt leder Norges kvinnelandslag i håndball. Sunniva baker. 25-åringen fra Klepp har bakt kaker så lenge hun kan huske. Hun brukte det også som sjekketriks på skolen.

– Guttene likte at jeg hadde med kake til dem, humrer Thorisdottir.

– Jeg har alltid vært glad i å lage mat, men egentlig ikke å bake, innrømmer Gaarde.

SYNDIGE FRISTELSER: De skulle lage eksklusive kaker til fest og moro. Så ble landet stengt ned og sosial distansering ble den nye normalen. Da snudde gründerne seg fort rundt og produserte cupcakes – kaker som kan trøstespises sendes til folk i karantene og generelt spises uten noen god grunn. Det har gått som ei kule. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Vi møter dem i produksjonslokalet på Grünerløkka. Lokalet de tegnet en syvårskontrakt på noen dager før Norge stengte ned. De to hadde spesialisert seg på å lage luksuskaker til dåp, bryllup, bursdagsfester og andre anledninger. Kaker som koster fra 2500 kroner til et femsifret beløp. Kaker til et marked som forsvant over natten når den nye normalen var sosial distansering.

– Heldigvis snudde vi oss rundt. Det er nesten vondt å si det, men corona har vært bra for oss, sier Thorisdottir.

Møttes på Instagram og gikk på date

For noen år siden fikk Gaarde et brudd i ryggen og ble sengeliggende lenge. Da hun hadde rundet Netflix, fortsatte hun på YouTube for å få tiden til å gå. Der ble hun fascinert av cupcakes-fenomenet og ble relativt raskt en kløpper selv. Resultatene postet hun på Instagram. Thorisdottir hadde en konkurrerende konto og de to møttes der. Men i stedet for å konkurrere i samme marked, fikk Gaarde en idé:

– Jeg inviterte Sunniva ut på date. Vi ble sittende på en café i syv timer og skravle. Det ble en slags kjærlighet ved første blikk. Dagen etter hoppet Sunniva av lærerutdanningen og jeg sa opp jobben for å starte Soulcake sammen, sier Gaarde og legger til:

– Jeg har dårlig innflytelse på Sunniva ...

Dette er ganske nøyaktig to år siden og det Thorisdottir mente med å snu seg rundt, var at de byttet ut kaker på bestilling for de store, og dessverre forbudte anledninger, til å lage cupcakes. Det viste seg å være en genistrek. Noen kjøpte småkakene for å trøstespise, andre fikk de tilsendt fordi de satt i karantene. Der store kaker ofte trenger en anledning for å kjøpes eller bakes, er det fritt frem med en syndig utskeielse i form av en cupcake i hverdagen.

73 KRONER PER CUPKAKE: – Mange synes det er dyrt, men de mener likevel at det er verdt det, sier Gaarde. For kort tid siden åpnet de også eget utsalg på Eger på Karl Johan. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Vil ut i den store verden

– Nå er vi 11 ansatte og har åpnet eget utsalg på Eger på Karl Johan. Vi er blitt et fantastisk team og nå jobber vi videre med å skalere opp produksjonen. Vi er et raskt voksende selskap, sier Gaarde, som i disse dager lyser ut fire stillinger til.

– Hvor mye produserer dere her?

– Mellom 600 og 1500 cupcakes hver dag. Det går mest i helgene. I går leverte vi 750 cupcakes til Eger og de ble utsolgt tre timer før stengetid, sier Thorisdottir.

En firepakning med cupcakes koster 270 kroner. En cupcake koster 73 kroner.

– Mange synes det er dyrt, men de mener likevel at det er verd det, sier Gaarde.

– Hvilke ambisjoner har dere?

– Det avhenger av hvem du spør. Sunniva tenker stort, men holder meg nede på jorden. Jeg tenker kanskje enda større. Soulcake blir en kakeversjon av Joe & The Juice. Min femårsplan var å åpne i New York. Nå er den kanskje blitt en syv- eller tiårsplan, sier Gaarde.

I år regner Soulcake med å omsette for minimum 7 millioner kroner.

– Om fem år tror vi omsetningen ligger på mellom 50 og 80 millioner kroner, sier Thorisdottir.