Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Sankt Amand var en fransk helgen som levde fra år 584 til 697. Han skal blant annet ha tilbrakt femten år på en enecelle med bare brød og vann. En periode var han veldig glad i belgisk øl. Så da ble han skytsengelen for bartendere, servitører og vin- og ølbryggere, sier Christian Amandus Lian hos Sankt Amand i Oslo.

Rar barsnacks – av en grunn



Cocktailpuben på Tøyen Torg tar over lokalet etter Human Mote, som kastet inn håndkleet tidligere i år. Fokuset skal ifølge barsjefen være på kvalitetscocktails og håndbrygget øl – og litt rar barsnacks.

– En av bartenderne våre har ekstrem nøtteallergi, så man kan ikke åpne en pose nøtter i samme rom som henne uten at hun må ta antihistaminer, forteller Lian.

– I tillegg har jeg en amerikansk kompis fra Boston, som ikke kunne finne amerikanske sylteagurker med dill noe sted, så han startet sitt eget firma og produserer det selv. Så det blir syltede greier, og ting som ansjos. Det kan bli litt spanske vibber over snacksen.

Mer dedikert barsjef skal man lete lenge etter. Da navnet på baren var bestemt, tok han Amandus som mellomnavn. For Sankt Amand het egentlig Amandus.

– Som i bestemors stue



LAGER DRINKEN: Christian Amandus Lian, barsjef på Sankt Amand. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

I baren er det en salig blanding av gammeldagse, rosa plysjsofaer og moderne marmorbord.

– Vi vil ha det litt nedpå her. Som i bestemors stue, hvor det alltid er koselig å dra på besøk. Samtidig ville vi at interiøret skulle krasje med den typiske cocktailbar-stilen. Det blir også krasj i musikkprofilen, med dempet punk. Ikke irriterende punk, sier han.

– «Don’t Mention Ze War» er en dessertcocktail, litt i samme baner som Espresso Martini – bare at den er tyngre, litt søtere og mye mer krydret. Den har den tyske brandyen Asbach, som er en veldig tradisjonell og fin brandy, og svært populær i den tyske varianten av Irish Coffee.

– Kropp og krydder



I tillegg har drinken favorittspriten til Lian.

– Fernet Branca er en italiensk bitter som tilfører drinken kropp og krydder. Den er genial i drinker, men folk tenker ikke på den som en cocktailingrediens, kun som en shot.

Sankt Amand går virkelig inn for å åpne horisonten til gjestene, og skal ha Fernet Branca på tapp og en ekstra meny, The Fernet Experience, som skal bestå av ulike cocktails med Fernet Branca i.

Don't Mention ze War

– Drinken har også Branca Menta, som er basert på samme oppskrift som Fernet, men med mer sukker og mynte. I tillegg bruker vi mørk, tykk sukkerlake lagd på to deler brunt sukker og en del vann, og espresso, forteller barsjefen.

– Hell alle ingrediensene i en shaker og fyll opp med is. Hvor mye espresso man har i, kan man justere etter hva man selv foretrekker. Rist kraftig for å få en drink med skum. Sil over et frossent coupetteglass. Pynt med et par espressobønner, akkurat som en Espresso Martini.

Oppskrift: Don't Mention ze War