– Veldig synd. Den passer perfekt i retter som jeg garantert tror de vil like, de bare vet det ikke selv enda, sier Toril Gulbrandsen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), i en pressemelding.

Selv er hun utdannet kokk og er matfaglig rådgiver i OFG.

Ikke like entusiastiske

En undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra OFG, viser at unge ikke er like entusiastiske for nykål som eldre. Tallenes tale er klar: 7 av 10 over 40 år svarer at de ser frem til å spise nykål. Denne andelen synker til 4 av 10 i aldergruppen 30-39 år og til kun 2 av 10 i aldersgruppen 15-29 år.

– Nykål, eller sommerkål som den også heter, er nok en uoppdaget skatt blant mange unge. Om de vet hvordan de skal bruke den, så tror jeg også mange vil få en aha-opplevelse.

Toril påpeker at norsk nykål er i sesong nå, og oppfordrer alle til å se etter norsk nykål i butikken.

Laab er en thailandsk hverdagsrett servert i nykålblader. Klikk på bildet for å gå til oppskriften. Foto: frukt.no

Passer til langt mer enn husmannskost

Toril har full forståelse for at mange kanskje kjenner seg litt rådvill når de står der med kålen i hendene, og sier at de unge kanskje tror nykål hører til mer tradisjonell norsk mat. Det stemmer ikke, mener kokken, og påpeker at den både passer godt i selskap med noe litt spicy og i mange internasjonale retter.

– Nykål er noe av det sunneste som finnes og bruksområdene er mange; den er nydelig på grillen og i wok. Rå nykål er kjempegod finsnittet i salater. Blader av nykål kan brukes som skjell og fylles med deilig laab, en thailandsk smakfull klassiker, hvor kålblader får spille hovedrollen.

– Man skal heller ikke undervurdere et tradisjonelt måltid med smørdampet nykål, nypotet og laks. Det er noe av det beste som finnes, og så enkelt.

Kokken hyller også chilenerne for å bruke strimlet nykål i selskap med guacamole og tomatsalat på pølse.

– Det tar pølsa til nye høyder det!

Completos er en chilensk måte å pimpe pølsemåltidet hvor nykål brukes. Klikk på bildet for å gå til oppskriften. Foto: frukt.no

Både rimelig og bærekraftig

Hun trekker også frem at nykålen er en rimelig råvare, og at det i tillegg er bærekraftig å spise norske grønnsaker i sesong.

– Du får mye god mat i et kålhode. Nykålen egner seg like godt på menyen til en stjernerestauranter som på studenthybelen.