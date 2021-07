Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Spritz er tysk for en splash eller skvett av noe. Er det så en tysk drink? Nei, konkluderer Johan Wånge i Bacardi Norge.

Hver sommer eksploderer søkene etter spritz. Men hva er egentlig spritz, utover at de fleste forbinder det med sommer eller påske?

– Vi skal tilbake til 1815. Da Napoleons Italia falt overtok Nord-Italia kongeriket Lombardia Venezia. Da var det masse østerrikske soldater i området. De var vant med å drikke øl, og kom ikke helt overens med de smakfulle italienske vinene. Så de ville gjerne at man vannet dem ut, da typisk med vann, forklarer Wånge.

Så opprinnelig var spritz bare en skvett vann. Så har det utviklet seg.

– I begynnelsen brukte man sodavann, for å gjøre det litt festligere. Skulle det bli enda mer festlig ble det prosecco. Så spoler vi frem til 1950-tallet. Da fikk spritzen for alvor fotfeste. Aperitivo-bevegelsen var veldig viktig for Italia, altså en drink og noe fingermat før maten, forklarer han.

Variantene derfra er enorme.

Via «S.O.S Sällskapsresan»

SPRITZ-EKSPERT: Johan Wånge i Bacardi. Foto: Bacardi

På 80-tallet kom spritzen for alvor til norden, men da var det hvitvin og sodavann.

– Mange i Norden fikk sitt første møte med spritzen via «S.O.S Sällskapsresan», hvor verdensvante Ole Bramsrud forklarer Stig Helmer hva spritz er, sier han og henviser til Jon Skolmen og Lasse Åberg-klassikeren, hvor duoen roter seg inn i den svenske overklassen.

Siden har det bare utviklet seg, som på 2000-tallet da varianten St. Tropez slo an, til tross for at den består av rosevin og Solo.

Johan Wånges forslag til spritz-varianter Sangrini 7,5 cl Martini Fiero

5 cl eplejuice

2.5 cl sprudlevann

4 cl cassis sirup Metode: Blandes i en stor pitcher, og garneres med appelsin- og epleskiver. Fransk Daiquiri 2 cl St. Germain Elderflower Liquer

4 cl Bacardi Carta Blanca

2.5 cl Lime

Litt sukker Metode: Blandes i en shaker og siles i et coupette-glass. King's Highball 4 Cl Martini Vibrante

Toppes med soda Metode: Helles over is i et highball-glass. Pynt med lime og mynte.

«Aperol is not a good drink»

Så når fikk spritzen vi kjenner i dag sitt gjennombrudd?

– Det er vel ingen hemmelighet at det er Aperol. I 2003 kjøpte Campari merket og bestemte seg for at dette skulle inn overalt, forklarer han.

Så det mange forbinder med spritz er på ingen måte en klassiker, selv om det på samme tid har rukket å bli det.

– Aperol Spritz fantes ikke før Aperol satte oppskriften på flasken. Før det gikk du på en bar i Italia og kunne få hva som helst.

Aperol Spritz er som kjent tre deler prosecco, to deler aperol og en del soda. Med is. Ikke veldig komplisert.

Likevel, akkurat den spritzen har en solid fanskare.

I 2019 skrev New York Times at «Aperol is not a good drink» og sammenlignet det med juiceboksen for barn; Capri Sonne. Det ble det masse bråk av.

– Aperitivo og spritz er uansett kommet for å bli, sier Wånge.