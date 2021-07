Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad tildelte Spesialitetsmerkene til de dyktige produsentene. Produsentene selv møtte i henholdsvis kokekappe og høvdingmundur. Blant gratulantene stod vår statsminister, Erna Solberg, i fremste rekke.

Heder til gladlakser



– På en av Norges største matfestivaler skal vi selvsagt hedre noen av Norges beste lokalmatprodusenter, sa mat- og landbruksminister Olaug Bollestad ifølge en pressemelding fra Stiftelsen Norsk Mat.

– De som tror så mye på sine produkter at de satser alt de eier og har. Som søker om å få Spesialitetsmerket, og går gjennom et lite nåløye med en vurdering av en uavhengig og ikke minst meget kompetent fagjury før de eventuelt kan sette merket på produktet, sa ministeren.

Erna Solberg gratulerte Roy Martin Øyjord fra Skakkelaks med Spesialitetsmerket for Varmrøkt Skakkeaure.

Heilt konge

Roy Martin Øyjord har allerede sitt slogan «Heilt konge!». For det skal føles heilt konge når du spiser produkter fra Skakkelaks.

Og den varmrøkte Skakkeauren er ikke noe unntak. Skakkeaure er fjordørret håndmassert med Erling Skakke konjakk og strødd med nyknust blanding av fem ulike pepper. Fisken røykes med en blanding av eple- og kirsebærspon noe som gir en rik duft med klare og rene røyknoter.

Fra Spesialitetsmerkets fagjury er konklusjonen:

Fisken er godt balansert i smak med en fyldig og behagelig røykaroma, konsistensen er svært saftig og bekrefter dette som er topp kvalitetsprodukt!

Roy Martin Øyjord var tydelig stolt. - Det er kjempestort. Kjekt å bli satt pris på av fagfolk som vet hva de snakker om. Det er fantastisk kjekt!

Håndverk og tradisjoner

De knivet litt vennskapelig på scenen, Roy fra Skakkelaks og Mikal O. Viga fra Mikals Laks, men de har begge stor respekt for både hverandre og håndverket og produktene.

Den røkte laksen, Absolut Tradisjon, fra Mikals Laks, var også like fortjent Spesialitetsmerket. Absolut Tradisjon er en kaldrøkt laks som er laget etter oppskrift med røtter tilbake til 1870-tallet. Det går ikke lang tid fra laksen er oppe av vannet, til den foredles hos Mikals Laks. Laksen tørrsaltes og tørkes før og etter røyking. Den ferdig røkte laksefileten henges en uke før den pakkes i matpapir og tøypose.

Fra fagjuryen kom følgende uttalelse:

– Konsistensen er fast, delikat og saftig med en meget god munnfølelse. Smaken er sødmefull, og saltbalansen er utmerket. Absolut Tradisjon bærer preg av godt håndverk, og er en røkelaks i særklasse!

Mikal O. Viga er bevisst på kvalitet, og er veldig fornøyd med å få kunne sette Spesialitetsmerket på røkelaksen Absolut Tradisjon.

– Jeg er veldig glad for at vi gikk igjennom nåløyet. Viktig å få fokus på gode norske produkter. Og for oss er dette et bra kvalitetsstempel!

– Dere belønnes for deres kvalitetsbevisste arbeid med Varmrøkt Skakkeaure og Absolutt Tradisjon. Produkter som viser deres kjærlighet til råvaren og håndverket! Gratulerer så mye, sa Olaug Bollstad fra scenen i Stavanger.