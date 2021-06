Kristian Helgesen driver Langøra Kaffebrenneri, og er en av initiativtakerne til denne hyggelige festivalen. Han ser nok en gang fram til en helg hvor både bransjefolk og publikum kan møtes.

Fredag og lørdag blir det workshop og foredrag med Simo Kristidhi fra Solberg & Hansen og Ola Brattås fra Kaffebrenneriet. I tillegg blir det cupping av kaffe fra Algrano, Ally og Nordic Approach.

80 kaffebrennerier i Norge



– I Norge er det rundt 80 kaffebrennerier, mange av dem små enkeltmannsbedrifter. Dette er en flott anledning til å få litt faglig påfyll og treffe kollegaer i bransjen, sier Kristian Helgesen i en pressemelding.

– Fjorårets workshop med Simo Kristidhi var svært vellykket. Simo har massevis av rutine og har vunnet NM i Kaffebrenning flere ganger. Vi gjentar suksessen i år, og har i tillegg fått med oss Ola Brattås, brenneri- og importsjef i Kaffebrenneriet.

VM i Kokekaffe er folkets egen kaffekonkurranse hvor vanlige kaffeglade mennesker kan konkurrerer mot proffene

Folkets eget kaffe-VM



Søndag blir det åpen kaffedag på Hjelseng gård og ikke minst verdens hyggeligste kaffekonkurranse; World Kokeaffe Championship.



VM i Kokekaffe er folkets egen kaffekonkurranse hvor vanlige kaffeglade mennesker kan konkurrerer mot proffene. Det er 16 plasser ledig. Les mer om konkurransen og meld deg på HER.

Einun Skorem fra Øver-Bakken Kaffebrenneri i Inderøy ble verdensmester da konkurransen ble avviklet første gang i 2017 og han vant også i 2019 og 2020.

Langøra Kaffebrenneri holder til på Hjelseng Gård, som gir en stemningsfull ramme rundt kaffefestivalen. Gården har røtter tilbake til 1500-tallet, men i løpet av de siste årene har gårdeier Ola Hjelseng bygd opp et konsept for lokal mat og drikke. Gården huser i tillegg til Langøra Kaffebrenneri, ølbryggeriet Stolt Bryggeri, og et kjøkken basert på det beste av lokale råvarer.

PROGRAM

Roasting Workshop med Simo Kristidhi, Solberg & Hansen

Foredrag/workshop med Ola Brattås, Kaffebrenneriet

Cupping og presentasjon av kaffe fra Nordic Aproach, Ally Coffee og Algrano

Fest

Åpen Kaffedag på Hjelseng Gård

Marked med lokal mat og drikke

Smak kaffe fra ulike brennerier

World Kokekaffe Championship 2021