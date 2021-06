Lettere å spise plantebasert enn noen gang før

Tendensen er tydelig. Stadig flere nordmenn spiser plantebasert. Funn fra Orklas bærekraftsbarometer viser at andelen veganere og vegetarianere doblet seg fra 2019 til 2020.

Men fortsatt sier 1 av 2 nordmenn at de ikke har forsøkt plantebaserte produkter.

– Dette har med tilgjengelighet å gjøre. Men mest av alt skyldes det at mange velger det kjente, sier Ingrid Håvik, produktsjef i NATURLI`, i en pressemelding.

Ny burger for restauranter

Den plantebaserte NATURLI`-burgeren kom på markedet i februar i fjor og har blitt en bestselger. NATURLI` Burgers kniver nå med Beyond Meat om å være den mest solgte plantebaserte burgeren i Norge.

– Konkurransen er viktig i etableringen av en såpass ny kategori og for å bryte ned folks barriere for å prøve. God smak er selvfølgelig helt avgjørende, sier Håvik.

NATURLI` utvikler og produserer burgeren på Stabburet-fabrikken i Fredrikstad. Nylig ble tare tatt inn som smakstilsetning, og nå lanseres en nyhet for restaurantmarkedet: Favaburgeren. Målet er at denne skal få enda flere nordmenn til å prøve plantebasert mat i sommer.

– I burgeren brukes favabønner, som er en proteinkilde vi ikke har brukt tidligere. Den gir et mer balansert smaksbilde enn mer brukte planteproteiner, og kombinasjonen med ertebønner gir en enda bedre smaksopplevelse, sier produktsjefen.

På menyen hos hoteller og bensinstasjoner

Favabønnen – som også er kjent under navn som åkerbønne, hestebønne og bondebønne – er både et godt klima- og miljøvennlig valg. I dag er favabønnene i burgeren produsert i Europa, men NATURLI` har dialog med norske forskningsmiljøer som nå tester muligheten for norsk produksjon. Bønnetypen er nemlig tilpasset klimaet og produksjonsforholdene i Norge.

– En annen fordel med Favaburgeren er at det er en saftig burger laget i tenderform med en fin tekstur, god høyde og smak som styrker restaurantopplevelsen, sier Håvik.

Og restaurantopplevelser kan det bli mange av. Burgeren er utviklet i samarbeid med Nordic Choice og blir å finne på rundt 60 Quality- og Clarion-hotell i hele Norge i sommer. I tillegg vil Favaburgeren være tilgjengelig som veimat. Den tas inn på menyen hos nesten 300 Circle K-stasjoner fra nord til sør.

– Utvalget, tilgjengeligheten og smaken blir bare bedre og bedre. Vi kan trygt si at det aldri har vært enklere å spise plantebasert mat enn i sommer, sier Håvik.