Astrid Aasen er uten overdrivelse en pioner innen norsk ysting og startet landets første autoriserte gårdsysteri for kumelk, Gangstad Gårdsysteri, for over 20 år siden.

- Du er førstedama når det gjelder norsk ost! Du var tidlig ute med å lage ost av melk fra egen gård, skrøt administrerende direkterø for Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sunqvist, under tildelingen av Spesialitetsmerket til dagens hovedstjerne, osten Britannia Blå.

Astrid Aasen fra Gangstad Gårdsysteri og souschef Øivind Tiller. Foto: Wil Lee-Wright / Britannia Hotel

Langt samarbeid ga egen ost



I en pressemelding forteller Stiftelsen Norsk Mat at Britannia Hotel’s souschef, Øivind Tiller har kjent Astrid Aasen siden han var kokkelærling på Rica Hell Hotel.

Og siden har de samarbeidet både på Nidelven og nå også på Britannia, der Øivind er ansvarlig for frokosten i Palmehaven. Og Øivind er tydelig stolt av det gode samarbeidet.

- Det startet med en liten ide mellom meg og Astrid. Hun ville gjerne levere ost til Britannia, og jeg ville gjerne ha ost fra henne. Men jeg ville at vi skulle skape noe eget, noe unikt. Det har resultert i Britannia Blå. Det at vi nå har fått tildelt Spesialitetsmerket til Britannia Blå, det er veldig artig. Det er faktisk supertkult!

Merkeordningen Spesialitet Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles den beste lokalmat- og drikke. Merket skal løfte fram lokalmat- og drikke med særlige kvaliteter og gjøre den enkel å finne i butikken. Spesialitet garanterer at maten eller drikken er: - Basert på de beste norske råvarer - Laget etter særegne, gjerne lokale oppskrifter - Laget av dyktige mathåndverkere - Vurdert og godkjent av en uavhengig fagjury med høy matfaglig kompetanse Fagjuryen møtes fire ganger i året for å vurdere produkter som har søkt om å få merket. Salget av lokalmat og lokal drikke har økt de siste årene og stadig flere forbrukere setter pris på denne typen produkter. Bak merkeordningen Spesialitet står Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Stiftelsen Norsk Mat har også ansvaret for Kvalitetssystem i landbruket og merkeordningen Nyt Norge. Det er i dag litt over 500 matprodukter i Norge som er godkjent for å bruke Spesialitet.

En ost i særklasse!

Da de to sterke fagpersonene slo hodene, og ikke mist; mathjertene sine, sammen gikk det fort.

– Jeg sier som Northug; Det var lett, smilte Astrid, men er selvsagt klar på at det er år med trening som ligger bak både skistjerners og osteystere sin suksess.

- Jeg foreslo å lage en som er hvit utenpå og blå inni, for det er det ingen som har. For 10 år siden laget jeg små oster av denne typen som lignet på Britannia Blå. Og det var akkurat det Øivind beskrev at han ville ha, så da var det egentlig bare å gjøre tilpasninger til noe jeg hadde testet for mange år siden, i et større og nytt format, forteller Astrid om Britannia Blå.

- For å få til denne osten har du et sterkt lag bak deg. Her har bondesiden og hotel -og restaurantsiden kommer sammen på banen. Da snakker vi lagarbeid! Hvor begge sider av laget er nitidig opptatt av kvalitet til det ypperste. Og det ser vi og smaker vi resultatet av. Britannia Blå er en ost i særdeles særklasse, var lovord fra Nina Sundqvist.

- En ære!

- Det som er spesielt er at Britannia Blå er hvit utenpå og det er fordi vi har osten i kokende vann etter den er saltet i noen sekunder og da dreper vi blåmuggen som ligger utenpå. Så dypper vi den i vann tilsatt hvitmugg etterpå. Da blir det blåmugg inni og hvitmugg utenpå. Da blir den mildere enn mine andre blåmuggoster, forklarer Astrid om osten, som på kort tid er en favoritt på fokosten i Palmehaven på Britannia Hotel.

I tillegg lager souschef Øivind og hans kollegaer flere herlige munnfuller hvor Britannia Blå spiller hovedrollen. Og vil du kjøpe med deg en bit, må du innom delikatesseutsalget i Vinbaren på Britannia Hotel.

- Det er en ære at vi kan få en slik flott utnevnelse! Astrid er legenden selv! Og så har vi stjerna, Øivind, som ikke bare er verdens beste frokostkokk, han er også en drivkraft når det gjelder å utvikle helt spesielle kvalitetsprodukter til oss her på Britannia Hotell, sa en stolt hotelldirektør Mikael Forselius, Britannia Hotel.

Han er klar på at dette er en god start på mange slike gode samarbeid for hotellet som har tydelig fokus på kvalitet og lokale råvarer og produkter.