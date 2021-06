Sjømannscocktailen er forbudt kjærlighet

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 23.06.20

– Garpefruit Gimlet er en cocktail som har vært veldig populær her, spesielt om sommeren. Den er basert på en gammel klassiker og sjømannscocktail som består av gin, lime og sukker.

For at man skulle få i seg nok C-vitamin for å unngå skjørbuk, pleide man å blande sitrusen med gin så folk faktisk drakk det, sier Tore Krohg-Sørensen, barsjef på Human Mote.

Baren, som ligger sentralt på Tøyen Torg i Oslo, er det Krohg-Sørensen kaller en «lavterskel cocktailbar».

Gammel skrivefeil ble drink-navn

BARTENDEREN: Tore Krohg-Sørensen og hunden Bob. Sistnevnte har nærmest vokst opp på Human Mote. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Gimlet er den originale klassikeren, og garpefruit skal vel egentlig bety grapefrukt, men det stammer fra en gammel skrivefeil, forteller Tore om drinknavnet.

– Vår variant av drinken, signert min kollega William Hay, ble til da vi hadde overskudd av grapefrukt i baren. Vi lagde en grapefrukt cordial, som rett og slett er en slags sirup lagd av grapefruktsaft og olje fra skallet på frukten. Så den er selvfølgelig veldig søt, men også litt bitter – men ikke mer søt enn vanlig sukkerlake.

– Vi synes Tanqueray er en god gin til en rimelig penge, når man skal lage 200 Garpefruit Gimlets om dagen. Men det er fullt mulig å eksperimentere litt – det finnes så sykt mye gin om dagen. Når man lager en drink med mye gin i seg, er det morsomt at man får mange ulike resultater hvis man bytter ut ginen med andre typer.

Gin for the win

Han tenker at den reneste blenden vil komme av London Dry gin, som er litt frampå med syrlighet, og ofte smaker av sitron- og limeskall.

– Det er også spennende å bytte ut ginen med akevitt, for de deler mange av de samme egenskapene. Akevitt er perfekt hvis man skal lage denne drinken litt senere på sommeren eller utpå høsten. Å bruke brun sprit i denne drinken ødelegger gjerne den fine fargen.

– I tillegg bruker jeg Creole Bitters som minner om Peychaud Bitters. Dette er en litt spicy kreol-New Orleans-type blend av urter med litt anis og allehånde. Den henter inn litt av frukten og bitterheten fra ginen og fruktskallet, og binder det sammen.

Litt salt må til



Han er også glad i å ha salt i drinken, som han mener er en god måte å fremheve enkelte smaker på, spesielt syrlighet og sødme.

– Kombinasjonen av syrlige og salte ting er som en veldig forbudt kjærlighet. Salt sjokolade og salt karamell smaker utrolig godt, men er ikke en smak du ofte får av naturlige ingredienser.

– I denne drinken bruker jeg salt for å fremheve sitrusaspektet, men i andre sammenhenger bruker jeg det i kaffe- og sjokoladedrinker. Så større eller mindre mengder salt kan absolutt fremheve en drink og sette prikken over i-en.

– Hell alle ingrediensene i en shaker. Tilsett is, rist og sil den over et avkjølt glass. Vi serverer Garpefruit Gimlet uten is, men det går fint an å servere den på is hvis man vil det. Da er det bare å shake litt kortere slik at drinken blir kjølt ned, og teksturen blir manipulert til en mer fluffy konsistens.

Garpefruit Gimlet Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

Han forteller at en drink som serveres uten is shakes hardt i ti til tolv sekunder, mens en på is shakes hardt i seks til åtte sekunder.

– Garpefruit Gimlet har en veldig ren smak og drikkes best i varmt vær. Sånn like under 30 grader.





Garpefruit Gimlet

4,5 cl gin, gjerne Tanqueray

1,5 cl grapefruktjuice

1,5 cl limesaft

1,5 cl grapefrukt cordial

2-3 dæsjer Creole Bitters, eventuelt Peychaud Bitters

En klype salt

