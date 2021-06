Denne artikkelen er levert av godfisk.no

Reker passer i grunnen svært godt til de fleste anledninger og måltider: fest eller hverdag, tapas eller hovedrett, lunsj eller middag, varme eller kalde.

Reker lar seg dessuten enkelt kombinere med de fleste andre smaker, og når norske reker møter urter og krydder fra andre deler av kloden, blir resultatet magisk.

Selv om nordmenn kanskje er mest kjent med ferske reker med skall, er det flere varianter å få kjøpt i butikken. Håndpillede reker i lake og fryste, ferdigpillede reker er perfekt til raske, velsmakende og sunne middagsretter.

Her har godfisk.no samlet oppskrifter på noen rekevarianter:

Oppskrift: Reker i kokos

Reker i kokos





Reker passer godt i eksotiske retter. Her får du en herlig blanding av reker, hvitløk, vårløk, chili og kokosmelk som passer godt til litt kaldere sommerdager.For å sikre at rekene holder seg møre og saftige skal de has i den varme retten så sent at de bare akkurat rekker å bli lune.

4 porsjoner:

Ingredienser

200 g reker, uten skall

2 stk vårløk

0.5 stk chili, rød

2 stk gul løk

3 fedd hvitløk

2 ss margarin, flytende

2 ts curry paste, rød

4 dl kokosmelk

0.5 ts salt

0.5 stk lime

0.25 ts pepper

2 ss koriander, frisk

Server med eggnudler

Framgangsmåte:

Vask, rens og finhakk løk og hvitløk.Vask, rens og skjær vårløk og chili i tynne ringer.Surr løk i flytende margarin til den blir blank.Ha i curry paste og bland godt.Tilsett hvitløk, vårløk, chili og kokosmelk, og la det koke i 2–3 minutter.Smak til med salt, saft av lime og pepper.Tilsett rekene rett for servering og dryss over frisk koriander.

Sommersalat med reker, røkt laks, bringebær og blåbær

Sommersalat med reker





Om sommeren er det enkel og lett mat som gjelder. Rekenes smak av sødme og hav kombinert det salte og røkte fra laksen gjør seg ekstra godt med det friske fra bærene. Oppskrift.

Toast Skagen

Toast Skagen

Toast Skagen er en av de mest populære forrettene i Sverige. Den består av smørstekt eller ristet brød med reker i en majonesbasert blanding som kalles Skagenrøre. Denne svenske klassikeren passer perfekt til sommerens koldtbord. Oppskrift.



Salat med reker, appelsin og basilikum

Reker med appelsin





En frisk kombinasjon av reker, sitrus og urter som fungerer både som tapas og forrett. Oppskrift.