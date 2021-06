RENNESØY: - Prosjektet representerer et innovativt eksempel på

sirkulærøkonomi i praksis der restvarmen gjenbrukes til matproduksjon og som gir et betraktelig redusert miljøavtrykk, skriver selskapene i en pressemelding.

Som de første og eneste i verden, produserer Norwegian Lobster Farm porsjonshummer i et landbasert oppdrettsanlegg.

Under minstemålet

Porsjonshummer er 20 cm lang og veier ca 250 gram, og er dermed under minstemålet for villfangst. Produktet har derfor ikke gjennomgått kjønnsmodning, noe som gjør at produktet holder meget høy kvalitet. Porsjonshummer har mottatt strålende tilbakemeldinger fra verdens mest anerkjente restauranter.

Dagens anlegg benytter resirkuleringsteknologi (RAS) samt avansert robotikk, datasynsystemer og automatisk kontinuerlig overvåking av hver individuell hummer.

For å vokse optimalt trenger hummeren en temperatur på 20°C i sjøvannet. Det er den samme temperaturen sjøvannet har etter at det har blitt brukt til å kjøle IT-utstyr i datasenteret. Green Mountain kan derfor levere det oppvarmede sjøvannet direkte til oppdrettsanlegget.

Vegg i vegg



Et datasenter bruker mesteparten av energien på å kjøle ned IT utstyret som står der. Hos Green Mountain på Rennesøy benytter man en innovativ fjordkjølingsløsning til dette formålet. I dag kommer vannet inn med en temperatur på 8°C og blir sluppet ut igjen i fjorden med en temperatur på 20°C. Det planlegges derfor et nytt produksjonsanlegg rett utenfor datasenteret hvor denne restvarmen kan benyttes direkte til oppdrett av porsjonshummer. Det medfører at energien blir gjenbrukt og man trenger heller ikke benytte komplisert RAS teknologi.

- I praksis betyr dette at vi kan skalere opp produksjonen med redusert teknisk risiko, samt spare både investerings- og driftskostnader. I tillegg til miljøgevinsten selvfølgelig, sier CEO i Norwegian Lobster Farm, Asbjørn Drengstig i pressemeldingen.

Fra produksjonslokalene til Norwegian Lobster Farm Foto: Asbjørn Drengstig

Synkende hummerbestand



Landbasert hummeroppdrett er en avansert affære, men markedsmulighetene er enorme, spesielt siden hummerbestanden i Europa er synkende.

Hummer med egg ved Norwegian Lobster Farm Foto: Asbjørn Drengstig

Selskapet har brukt flere år på forskning og utvikling og har i flere omganger sikret seg EU finansiering gjennom Horizon 2020 Grant Agreement NO880911 og EuroStars programmene. Drengstig ser for seg å kunne starte byggingen av produksjonsanlegget i 2021.

- Vi har i lang tid jobbet med ulike metoder for å gjenbruke restvarmen fra datasenteret vårt. Her på Rennesøy hvor det er langt mellom boligene er for eksempel ikke fjernvarme et fornuftig alternativ. Dette prosjektet passer derimot som hånd i hanske. Vi håper vi også kan utvide dette og liknende konsepter til våre fremtidige anlegg, sier CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.