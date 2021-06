Det aller meste av vin- og brennevin som leveres eller produseres i Norge kommer på glass.

Samtidig viser tall fra Vinmonopolet at det er vin og brennevin på PET-flasker med pant du burde velge for å være en mer bærekraftig forbruker.

Å bytte fra glassflasker til plastflasker gir nemlig en nedgang i CO2-utslipp på hele 95 prosent. Nå har et samarbeid mellom Arcus, Infinitum og Vinmonopolet ført til at enda flere pantbare vin- og brennevinsflasker er tilgjengelig på Vinmonopolet.

Sterkt virkemiddel

IKKE BITTERT: Du får igjen panten når du returnerer flasken.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for forbrukere å ta miljøvennlige valg. Et av tiltakene har vært å få flere produkter over fra ikke pantbare PET-flasker og glass, til pantbare PET-flasker. Som Norges største leverandør av vin og brennevin, ønsker vi å gå foran som et godt eksempel i bransjen. Da må vi hele tiden se på måter som kan gjøre oss mer bærekraftig, sier Erik Bern, konserndirektør, Bærekraft, Innkjøp og FM i Arcus ASA i en pressemelding.

– Med tanke på det enorme energiforbruket som går til å lage glassflasker, er det vesentlig mer miljøvennlig med PET-flasker, sier Kjell Olav Maldum, adm.dir. i Infinitum, som eier og drifter pantesystemet. - Når vi resirkulerer plast, bruker vi veldig lite energi, og i Norge pantes hele ni av ti flasker. I tillegg reduserer bruken av plast og aluminium istedenfor glass den totale vekten på drikkevareemballasje med over 530 000 tonn pr år. Det gir stor besparelse i transport og håndtering av materialet, sier Maldum.

Fokus på kvalitet og bærekraft

Det er to år siden Arcus lanserte den første vinen på PET-flaske med pant. Siden da har det blitt flere miljøvennlige flasker å finne i hyllene på Vinmonopolet, senest i mai med fire nye. Likevel har bransjen et stykke igjen å gå.

– I tillegg til bærekraftperspektivet, må vi sikre en god nok kvalitet. Ikke alle produkter kan oppbevares på PET-flasker, rett og slett fordi visse typer krever en særlig tetthet – som f.eks. lagringsvin og noen av våre fatmodnede akevitter. Å tappe dem på PET ville ha forringet smaken og kvaliteten. Derfor jobber vi systematisk med å finne ut hvilke produkter som kan lanseres i en mer miljøvennlig variant, sier Holger Gramstad, Country Manager i Arcus Norway AS.

IKKE NOE Å AKKE OVER: Du får igjen panten!

Pant gir stor miljøeffekt

Å få vin- og brennevinsflasker inn i den norske panteordningen er et annet mål aktørene har jobbet sammen om. For å ta inn et produkt i panteordningen, krever Infinitum at hele flasken kan resirkuleres. Det har krevd endring i design hos Arcus, som blant annet førte til at de vant Plastløftet-prisen 2021.

– De første PET-flaskene var med metallkork, men for at hele produktet skulle kunne resirkuleres, måtte vi endre korken til plast. Til og med limtypen som brukes til å klistre på flaskeetiketten er nå godkjent av Infinitum. Vi ser hvor viktig panteordningen er for miljøet, så målet vårt er å designe for resirkulering, sier Erik Bern i Arcus.

– Miljøeffekten av å pante er enorm. Å pante én flaske gir samme effekt som å parkere fem km fra hytta, eller å unngå å lade mobilen på 70 dager. Norge har verdens beste pantesystem. Alle flasker og bokser som pantes, resirkuleres og blir til nye flaske og bokser. Det er ressurseffektiv sirkulærøkonomi i praksis, sier Kjell Olav A. Maldum i Infinitum.