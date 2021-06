Oppskrifter: Skolebrød

Kjært barn har mange navn. Ifølge MatPrat går denne jærbakstfavoritten også under navn som skolebolle, tolvøres, purke, skillings.

- Noe av forklaringen til de mange navnene kan være en 70-tallsdiskusjon om det var riktig for ungene å kalle en deilig søt gjærbakst som dette for "brød", ifølge MatPrat.

Skolebrød er kanskje den mest kjente og best likte hvetebaksten vi har i Norge. Kombinasjonen av søt hvetedeig, eggekrem, melisglasur og kokos er like fristende for store som små.

Med utgangspunkt i det klassiske, tradisjonelle skolebrødet, har Opplysningskontoret for brød og korn/MatPrat også samlet oppskrifter på mange varianter tilpasset dagens behov.

OPPSKRIFT: Saftige skolebrød

Klassiske skolebrød, og kalt skoleboller, er søte hveteboller med vaniljekrem og melisglasur, dyppet i kokosmasse. Server dem i helgen, til kaffen eller som turmat.

Ingredienser

Bolledeig

150 g smør

6 dl melk

1 pk gjær

1 kg hvetemel

135 g sukker

2 ts malt kardemomme

Vaniljekrem

2 ½ dl matfløte

2 ½ dl helmelk

75 g sukker

4 eggeplommer

Frø fra 1 vaniljestang

35 g maisstivelse (maizena)

Melisglasur og kokosmasse til pynt

Slik gjør du

Del smøret opp i små terninger og legg på tallerken slik at det blir romtemperert.

Ha mel, sukker, kardemomme og melk i en bakebolle. Smuldre i gjæren. Elt deigen godt for hånd eller 5-8 minutter på lav hastighet i kjøkkenmaskin.

Tilsett smøret når deigen er nesten ferdig, og elt til du har en fin og jevn deig. Dekk bollen med plast, og la deigen heve til dobbelt størrelse, ca. 40 minutter.

Vaniljekrem: Lag den mens deigen hever. Ha fløte, melk, sukker og frø fra en vaniljestang i en kjele og varm opp til kokepunktet. Ha eggene i en bolle og visp dem lett sammen. Tilsett maisennamelet og rør ut. Hell blandingen i den varme fløte-melken. Rør godt til klumpefri røre og sett til avkjøling.

Ta deigen ut på et lett melet bakebord. Del den i 24 like store emner og trill runde boller. Sett bollene på en stekeplate dekket med bakepapir og trykk dem litt ned på midten.

Dekk bollene med et klede,og la dem etterheve til dobbelt størrelse, ca. 20-30 minutter.

Legg 1 stor spiseskje med vaniljekrem på hver bolle.

Stek skolebrød midt i ovnen ved 225 °C i ca. 10 minutter. Avkjøl på rist.

Når de er blitt kalde smør med melisglasur og dypp dem i en skål med kokos.

Kilde: brodogkorn.no

KJEMPESKOLEBRØD

Et kjempeskolebrød som kan deles opp som en kake blir et muntert innslag på kakebordet. Oppskriften på kjempeskolebrød finner du her

MAIBLOMSTER

Nydelige boller formet som maiblomster er perfekte til maifestene. Oppskriften på Mablomster finner du her.







Sunne skolebrød

Sunne skolebrød er grovere skoleboller som bakes med sammalt hvete og fylles med litt vaniljekrem og masse blåbær.

Oppskriften på sunne skolebrød finner du her.

Veganske skolebrød



En god oppskrift på skolebrød, også kalt skoleboller for deg som er vegetarianer eller ikke tåler melk.

Oppskriften på veganske skolebrød finner du her.

Fargerike skolebrød



Lyst til å gjøre en vri på skolebrødene i år? Bland din favorittfarge i melisglasuren og pynt med kakestrøssel om du vil.

Oppskriften på fargerike skolebrød finner du her.

Glutenfrie skolebrød



En enkel og god oppskrift på glutenfrie skolebrød, også kalt skoleboller. Oppskriften på glutenfrie skolebød finner du her.

Miniskolebrød

Miniskolebrød er et deilig og luftig bakverk som gir en søt munnfull når du har lyst på noe ekstra.

Oppskriften på miniskolebrød finner du her.