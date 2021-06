11 klasser vant skolebrød for å feire siste skoledag

Det var nærmere 400 klasser som hadde meldt seg på konkurransen til

Opplysningskontoret for brød og korn og MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Det kom inn mange rørende og morsomme begrunnelser fra alle klassetrinn.

Å velge 11 klasser, en fra hvert fylke i Norge, var ingen enkel oppgave.

- Skolebrød til alle!



– Aller helst skulle vi kunnet gi skolebrød til alle! Dette skoleåret har vært ekstra krevende for mange, og både elever og lærer har hatt bratt motbakke. Da er det veldig hyggelig for oss å kunne dele ut en liten premie på tampen av skoleåret, sier Torunn Nordbø, fagsjef i Opplysningskontoret for brød og korn og MatPrat i en pressemelding.

Blant de 11 klassene som ble valgt ut, hadde flere lagt seg ekstra i selen for å skille seg ut i mengden. Nordbø mottok både videoer og tegninger som grundig beviser at barn eeeelsker skolebrød.

– Vi har også valgt ut noen klasser som vinnere av skolebrød på grunn av en ekstraordinær evne til å holde ut med brakkeskoler i påvente av nybygget skole, eller fordi de har hatt et år med særlig høyt smittetrykk i pandemien. Andre er blitt valgt ut på grunnlag av deres interesse for mat og helse, sier Nordbø.

Her er skolene som vant skolebrød til hele klassen:

Troms og Finnmark: 2. klasse ved Moan skole i Storslett

Nordland: Klasse 2B på Tverlandet skole,

Trøndelag: 5. trinn ved Øverbygda skole i Selbu

Møre og Romsdal: Storskulen på Søvik skule

Vestland: Ungdomstrinnet på Brekke barnehage og skule

Rogaland: 2. klasse på Ådland skole på Karmøy

Agder: 7. trinn ved Mosby oppvekstsenter

Vestfold og Telemark: Klasse 5B ved Kjeldås skole i Sande

Oslo: 4. trinn ved Veitvet skole

Viken: 5. trinn ved Bøleråsen skole i Langhus

Innlandet: Mottaksklassen ved Børstad ungdomsskole i Hamar

Skolebrødets dag feirer jubileum

I år er det femte året Skolebrødets dag blir feiret, som alltid er den siste fredagen før skoleferien. Merkedagen ble etablert av Opplysningskontoret for brød og korn i 2017 som en årlig tradisjon for å feire at skoleåret er over.

– Vi er opptatt av å fremme et sunt kosthold med hovedvekt på grove bakervarer med høyt innhold av fiber. Men i et sunt kosthold er det også plass til å kose seg litt. Å feire at skoleåret er over med et skolebrød, synes vi er en fin tradisjon, sier Nordbø.

Bakerier og butikker over hele landet tar del i feiringen, og i år er også MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt, med som samarbeidspartner på merkedagen.

Skolebrød Foto: brodogkorn.no





OPPSKRIFT: Saftige skolebrød

Klassiske skolebrød, og kalt skoleboller, er søte hveteboller med vaniljekrem og melisglasur, dyppet i kokosmasse. Server dem i helgen, til kaffen eller som turmat.

Ingredienser

Bolledeig

150 g smør

6 dl melk

1 pk gjær

1 kg hvetemel

135 g sukker

2 ts malt kardemomme

Vaniljekrem

2 ½ dl matfløte

2 ½ dl helmelk

75 g sukker

4 eggeplommer

Frø fra 1 vaniljestang

35 g maisstivelse (maizena)

Melisglasur og kokosmasse til pynt

Slik gjør du

Del smøret opp i små terninger og legg på tallerken slik at det blir romtemperert.

Ha mel, sukker, kardemomme og melk i en bakebolle. Smuldre i gjæren. Elt deigen godt for hånd eller 5-8 minutter på lav hastighet i kjøkkenmaskin.

Tilsett smøret når deigen er nesten ferdig, og elt til du har en fin og jevn deig. Dekk bollen med plast, og la deigen heve til dobbelt størrelse, ca. 40 minutter.

Vaniljekrem: Lag den mens deigen hever. Ha fløte, melk, sukker og frø fra en vaniljestang i en kjele og varm opp til kokepunktet. Ha eggene i en bolle og visp dem lett sammen. Tilsett maisennamelet og rør ut. Hell blandingen i den varme fløte-melken. Rør godt til klumpefri røre og sett til avkjøling.

Ta deigen ut på et lett melet bakebord. Del den i 24 like store emner og trill runde boller. Sett bollene på en stekeplate dekket med bakepapir og trykk dem litt ned på midten.

Dekk bollene med et klede,og la dem etterheve til dobbelt størrelse, ca. 20-30 minutter.

Legg 1 stor spiseskje med vaniljekrem på hver bolle.

Stek skolebrød midt i ovnen ved 225 °C i ca. 10 minutter. Avkjøl på rist.

Når de er blitt kalde smør med melisglasur og dypp dem i en skål med kokos.

Kilde: brodogkorn.no