– 50 % av oss spiser skolebrød på tvers som en vanlig bolle, mens 47 % spiser seg rundt og sparer det gule til slutt, forteller fagsjef Torunn Nordbø i

Opplysningskontoret for brød og korn og MatPrat i en pressemelding.

Dette kommer frem i en spørreundersøkelse om skolebrød i regi av Opplysningskontoret for brød og korn og MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai i anledning 5-års jubileet for Skolebrødets dag, og ble utført av meningsmålingsbyrået YouGov.

Fagsjef Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn og MatPrat gleder seg til Skolebrødets dag fredag 18. juni. Foto: brodogkorn.no

Feirer skoleslutt med søte saker

I år er det femte året Skolebrødets dag blir feiret, som alltid er den siste fredagen før skoleferien. Merkedagen ble etablert av Opplysningskontoret for brød og korn i 2017 som en årlig tradisjon for å feire at skoleåret er over.

– Vi er opptatt av å fremme et sunt kosthold med hovedvekt på grove bakervarer med høyt innhold av fiber. Men i et sunt kosthold er det også plass til å kose seg litt. Å feire at skoleåret er over med et skolebrød, synes vi er en fin tradisjon, sier Nordbø.

Bakerier og butikker over hele landet tar del i feiringen, og i år er også MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt, med som samarbeidspartner på merkedagen.

Roy Kristiansen ved Grim Bakeri i Kristiansand er en av bakerne som er med på feiringen av Skolebrødets dag fredag 18. juni. Foto: Foto: Brodogkorn.no

Kjøper heller enn å bake

Når det gjelder hva man kaller dette bakverket, er også Norge delt på midten.

– Det er omtrent like mange som kaller det for skolebrød som skolebolle. Generelt ser det ut til at betegnelsen følger alder: Jo eldre man er, jo større sannsynlighet er det for at man kaller det skolebrød ser det ut som, forklarer Nordbø.

Skolebolle er også et vanligere begrep på Vestlandet enn i resten av landet.

Og på Sørlandet? Der er de ganske alene om å kalle bakverket for purke/porke, tolvøres eller skillings.

Spørreundersøkelsen viste også at de fleste som spiser skolebrød kjøper dem hos bakeren eller i butikk. Bare 1 av 10 baker alltid skolebrødene selv.

Og selv om bakverket (ihvertfall for mange) har "brød" i navnet, er dette slett ikke hverdagsmat. De fleste av oss spiser bare skolebrød ved spesielle anledninger. Faktisk er det bare 5 % av oss som spiser skolebrød hver uke.