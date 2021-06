Denne artikkelen ble føst publisert av Finansavisen Premium

Grill er utskjelt og elsket. De som elsker det, har ofte et nesten religiøst forhold til sesongen. Haterne visker ondskapsfullt om slappe flintsteiker på stinkende og stygge gassgriller.

Og kanskje er det ikke så enkelt for dem av oss som regner seg hjemme blant en mer intellektuell sfære av samfunnet å omfavne kjøkkenutstyr fremholdt som noe kongen av campingplassen kjøper på kreditt for å irritere Ole Ivars og følgerne.

Men grill er samtidig en urform for kokkelering, enten det være seg på åpen flamme eller i lukkede varme kapsler. Alle verdenshjørner har sine grillritualer. Samtidig, det kan også være noe herk med en grill. Skitne og fulle av fett står de ute i ruskevær og ruster, mens man forsøker å huske hvor man la grillbørsten.

GRILLFOLK: Hans Olav Hide og Siri Dahle falt så pladask for den italienske Onfalos-grillen at de startet import. Foto: Marie von Krogh / Finansavisen

Ferie ble fremtidig jobb

Ekteparet Hans Olav Hide og Siri Dahle mener de kan ha funnet en løsning som skal sørge for grillentusiasme. For de hadde selv vært på jakt etter den perfekte grillen da de plutselig snublet over en ved en tilfeldighet på ferie.

– Vi kjørte til huset vårt i Frankrike en sommer. Vi kjørte gjennom Italia på veien og stoppet ved Como-sjøen noen dager. På kvelden gikk vi rundt i gatene og kikket, før vi plutselig kom over en butikk med noe som fanget oppmerksomheten vår. Det så ut som en grill, men samtidig ikke helt. Vi falt umiddelbart for designet og sto opp tidlig og var først inn døren neste dag. Og det var litt sånn det begynte, forklarer Hans Olav Hide.

Fra olje til italienske griller

Egentlig har han jobbet i oljeindustrien i Stavanger i alle år, og har grunnlagt flere bedrifter.

Som et sideprosjekt selger han og kona italienske griller. Prisen starter på 40.000, men du kan like greit beregne å bruke rundt 60.000 kroner om du skal satse på de rustfrie teppanyaki-tønnene fra Italia.

– Vi falt opprinnelig mest for designet. Vi var på jakt etter en grill til huset i Frankrike, og ville gjerne ha en som så bra ut og. Men så viste det seg at den er superbra å lage mat på og, forklarer han.

Egentlig skulle de bare ha en grill. Men så kom venner på besøk som også falt for grillen. De ville ha en, men det var ikke lett å få kontakt med produsenten i Italia. Så etterhvert ble ekteparet mellommenn mellom produsenten og norske grillelskere.

Det er egentlig et hobbyprosjekt for ekteparet, fordi de brenner for grillene. Men etterspørselen er forbausende god for et produkt som tross alt koster rundt ti ganger så mye som en god Weber-grill.

DISKER OPP: På stekeplaten trenger man ikke bruke fettete oljer. Foto: Marie von Krogh / Finansavisen

– ... mye mer enn bare en vanlig grill

Grillene lages av en italiensk familiebedrift, som egentlig har spesialisert seg på industrikjøkken.

Selve grillen er laget i rustfritt stål, og er en teppanyaki-grill. Den går på propan, og kan temperaturreguleres slik at du får full kontroll over varmen. Vil du ha 200 grader på grillen, så får du det, og du kan altså grille, woke, koke og dampe med den.

Og den bruker stekeplate fremfor rist. Likevel er det ikke nødvendig med oljer eller fett for å unngå at maten brenner seg.

– Vi er litt tradisjonelle når det gjelder grilling i Norge. Det skal lukte litt svidd, og skjer mellom juni og august. Det som utmerket seg med denne grillen er at den kan brukes til alle lands mattradisjoner, sier Siri Dahle.

De forklarer at grillen gjør ting på en mer helseriktig måte. Ingen usunne grillskorper. Og vesentlig mer fleksibilitet. Jeg er veldig glad i mat og akkurat det tiltaler meg kanskje mest. Du kan steke egg og bacon på den til frokost. Du kan lage karamelliserte jordbær eller avansert kjøtt. Og så blir det et sosialt midtpunkt i sosiale lag, mener han.

Stekeplatene er et sentralt punkt og.

– Du kan spise pannekaker til dessert, laget på grillen du grillet fisk på rett før. Uten at det blir fiskesmak på pannekakene, forklarer han. Og så er den godkjent for bruk både inne og ute.

– Prisen er en ting, men det er mye mer enn bare en vanlig grill. Det er et mobilt utekjøkken du kan bruke hele året, sier han.