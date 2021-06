Denne artikkelen ble først publisert på husglede.no

Husk å velge deg en mango som er solmoden og søt det vil sette prikken over i´en på salaten din. Denne salaten serveres med granateplekjerner. Det kan føles litt trøblete å få ut kjernene, men vi har et tips som gjør det enklere.

Del granateplet i to og sørg for å stå ved kjøkkenvasken. Bruk baksiden av en spiseskje og dunk på skallet, da kommer kjernene hoppende ut. Husk å ikke bruke hvite klær.

Mangosalat med laks, avokado og granateple

Når du skal rense en avokado deler du den i to ved å skjære inn til steinen, også fører du kniven rundt hele avokadoen. Vri avokado delene hver sin veg slik at den deles i to. Vipp ut steinen med en skje. Bruk aldri kniv! Når du steker fisken er den klar når kjøttet flaker seg. Ikke stek den for lenge, da kan den fort bli tørr.

Dette trenger du:

Mangosalat med laks

1 mango

1 avokado

1/2 granateple

1 rød chili

1 lime

1 pose ruccula

frisk koriander

1 pakke laks

salt og pepper

Slik gjør du:

Krydre fisken og stek på middels varme til den er gjennomstekt. Sett til side.

Rens og skjær mango og avokado i terninger.

Rens granateplet slik tidligere forklart.

Del chilien, ta ut frøene og finhakk.

Bland sammen mango, avokado, granateplekjerner, chili og rucculasalat. Ha over nypresset limesaft.

Del laksen i biter og ha på toppen av salaten.

Servér med yoghurt dressing og et dryss med koriander. Du kan sløyfe koriander om du ikke er så glad i den urten.

Lag en enkel yoghurt dressing ved å blande sammen valgfrie urter som f.eks basilikum, mynte og litt gressløk med yoghurt naturell. Smak til med salt. Du kan også piffe den opp med litt hvitløk og en skvis med sitron.