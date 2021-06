Nærbutikken redder mat med Too Good To Go

Antall dagligvareaktører i matredder-appen har økt kraftig det siste året, og siste tilskudd er Nærbutikken. Kjeden driftes av Kjøpmannshuset Norge AS.

– I Kjøpmannshuset har vi et ambisiøst mål om å redusere matsvinnet med 70 prosent innen 2025, og som en del av dette arbeidet har vi begynt å samarbeide med Too Good To Go. Det blir superspennende. Vi ønsker også å utvide samarbeidet ytterligere i tiden fremover, sier Marianne Schulstad Johannessen, driftsdirektør i Nærbutikken og Joker i en pressemelding.

Brukes som nødventil

I kjent stil er innholdet i forundringsposene en overraskelse, siden butikkene aldri vet nøyaktig hva som blir til overs, men Schulstad Johannessen sier at det typisk kan være bakervarer, frukt og grønt og datovarer.

– For oss fungerer appen som en nødventil. Hvis man som kjøpmann sitter på et knippe overskuddsvarer på slutten av dagen, er dette en god løsning. Vi gjør så klart mye annet også, som forbedring av bestillingsrutiner, nedprising i butikk og donasjon. Vi opplever at de ulike løsningene utfyller hverandre og til sammen gjør det mulig å kutte matsvinnet betraktelig, sier hun.

Matreddersamarbeidet Fakta om Too Good To Gos samarbeid med dagligvarebutikker: Matredder-appensamarbeider for øyeblikket med rundt 900 dagligvarebutikker på landsbasis – rundt tre ganger som mange som på samme tid i fjor. Hittil i år har butikkene og app-brukerne reddet 204.325 poser med overskuddsmat fra å ende opp som svinn (80.491 poser i samme periode i fjor - f.o.m 1. januar t.o.m 27. mai 2021 begge år). Dersom maten fra dagligvarebutikkene i appen ble kastet i stedet, ville det tilsvart over 200.000 kilo matavfall – hvis vi tar utgangspunkt i at én forundringspose har en snittvekt på én kilo. I Norge ender 417.000 tonn mat som svinn hvert år, og dagligvarehandelen står for 15 prosent av dette, ifølge Matvett og Norsus.

Forsterker posisjonen i lokalmiljøer

Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge, er glad for å ha Nærbutikken ombord.

– Helt siden lansering har vi vært opptatt av å rette oss både mot større byer og små lokalmiljøer. Vi ønsker at matredding er noe alle skal kunne ta del i. Med Nærbutikken forsterker vi denne posisjonen. Velkommen i appen! Jeg gleder meg masse til dette samarbeidet, sier hun.

Selskapet rundet nylig 5 millioner solgte poser med overskuddsmat i Norge siden lanseringen i 2016.

– På disse årene har matredding gått fra å være noe litt ukjent til å bli et fenomen. Det er blitt populært blant forbrukere å tenke smart rundt matsvinn og være kreativ med restene, og bedrifter har begynt å snakke mer åpent om matsvinnet sitt, samtidig som de setter nye tiltak ut i livet. Det gir grobunn for optimisme, sier Raknes Pfründer.