Vil at Festival-Norge skal bruke resirkulerbare plastglass

Drikkeglass av plast har vært en miljøutfordring for norske konsertarrangører.

Plastglassene har forsøplet festivalområdene, og det verdifulle plastmaterialet er blitt brent som søppel grunnet manglende system for resirkulering.

Nå har drikkevarebransjen sammen med Infinitum laget et pantesystem som gjør det mulig å hente plastglass fra festivaler, konsertsteder eller andre arrangementer, og som garanterer at alle plastglass resirkuleres.

Hansa Borg bryggerier er først ute med glass-pant Foto: Infinitum

Ide fra Hansa Borg



Det er Hansa Borg Bryggerier som er først ute med denne løsningen. De tok allerede i 2019 initiativ til et samarbeidsprosjekt i bransjen for å finne en bærekraftig løsning for festivalglass i Norge. Nå er det på plass!

I tillegg til at ordningen er kommet på plass, er de nye plastglassene fra Hansa Borg Bryggerier produsert av resirkulert PET – såkalt rPET.

Det er Europas ledende produsent av resirkulert PET(rPET) løsninger, PACCOR, som leverer de nye festivalglassene til Hansa Borg Bryggerier.

Drikkeglassene i rPET-plast har det laveste CO2-avtrykket av alle plastglass på markedet i dag, når de samles inn og resirkuleres.