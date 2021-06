Pultost er en meget tradisjonsrik ost i Norge. Den er mager og proteinrik, har en skarp og fyldig smak og passer blant annet godt til lefser og lomper.

Mens gamalosten har sine røtter på Vestlandet, er pultosten knyttet både til Vest- og Østlandet. Ystemåte , utseende, lukt og smak varierte etter hvem som hadde ystet den.

Navnets opprinnelse er usikker, men sannsynligvis kan navnet tilbakeføres til det danske ordet "pult" som betyr klump. Det sies også at navnet kan komme av det latinske ordet "pulta", som betyr grøt.

Den tradisjonelle pultosten er en løs, kornet ostemasse med skarp og fyldig smak. Osten lages av kraftig syrnet skummet melk . Melken blir varmet opp til omlag 60 °C. Deretter blir ostemassen presset etter at mysen er fjernet. Ostemassen blir så kvernet før den blir samlet opp i spesielle gjæringsbeholdere og tilsatt en kultur av gjærsoppen Candida rugosa eller melkesyrebakterien Lactobacillus lactis. Etter omtrent to døgns gjæring på varmelageret blir gjæringen avbrutt ved at osten tilsettes salt og kjøles ned. Etter en modningstid på flere uker blir osten malt opp og det blir tilsatt karve før osten pakkes for salg.

Tine produserer i tre ulike typer pultost og i tillegg finnes det fortsatt en rekke lokale varianter. Pultost kan være alt fra smørbar til den tradisjonelle litt tørre varianten.

Kilde: melk.no