Synnøves ysteri i Namsos viser igjen at de lager ost i verdensklasse, og det er nok et bevis på at norsk mat laget med norske råvarer smaker godt og har god kvalitet i en internasjonal målestokk.

Smak betyr alt

Synnøve satser stort for å få til de beste ostene, laget i stort volum, til en pris vanlig folk kan like.

Sjefsyster og ostenerd, Rune Rædergård, i samarbeid med Masterchef, Alexandra Maubant de Ita har ansvaret for at oster fra Synnøve som sendes ut i markedet skal ha smak i verdensklasse.

Rune Rædergård, sjefsyster i Synnøve Finden og Scandza

- Vi lager god norsk ost til vanlig folk. Vi leker med ulike kulturer og tester ut ulik lengde på lagring, sier Rune Rædergård i en pressemelding.

- Målet skal alltid være en ost som holder internasjonal standard og som vanlig folk kan like, Alexandra Maubant de Ita.

Alexandra er sjefskokk i Scandza, som eier blant annet Synnøve Finden, Sørlandschips og Finsbråten. Hun kommer fra Frankrike, men har bodd flere år i Norge og vært en del av Scandza i 3 år.

Alexandra Maubant de Ita, Masterchef i Scandza

- Vi kan ost i Norge også. Vi er veldig stolte over at våre nyeste oster har blitt anerkjent på internasjonalt nivå. Det viser hvordan Synnøve kan være en stolt norsk osteprodusent som jobber med å fremme det unike norske høykvalitetslandbruket, sier de Ita.

The International Taste Institute, som består av 200 kokker fra prestisjefylte kulinariske institutt i hele Europa, vurderer produkter fra hele verden basert på smak, utseende og kvalitet.

- Det er andre gang på 2 år at oster fra Synnøve får denne prestisjetunge annerkjennelsen. International Taste Awards. Det er imponerende, sier de Ita.

Synnøves Rabagast er tildelt Superior Taste Award med to stjerner

Ost fra Namsos

Ostene er laget på Synnøves anlegg i Namsos. Gårdsost er utviklet i samarbeid med melkebønder fra området, Marit og Johnny på Ner-Brørs Gård og Mona Renate på Eid Gård.

- Ost vokser ikke på trær. Det er viktig for oss i Synnøve å løfte frem bonden. Uten dem hadde det ikke vært noen Synnøve. Samarbeidet med de lokale bøndene har vært fantastisk. Det har like mye lidenskap for produktet som det vi har. Da må det bli bra, sier Rædergård.

