1 av 4 nordmenn glemmer å drikke vann

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Grohe viser imidlertid at én av fire nordmenn rett og slett glemmer å drikke vann i løpet av dagen, og det av flere grunner.

De aller fleste vet at det er viktig å få i seg nok vann, og rådene fra helsemyndighetene om å drikke minst to liter vann i løpet av en dag er heller intet nytt.

- Men på tross av denne kunnskapen viser en ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av kjøkkenprodusenten Grohe, at kun én av ti nordmenn følger rådet om vanndrikking.

I tillegg glemmer hver fjerde nordmann å drikke vann i løpet av dagen. Det er en trend vi må snu, mener ernæringsekspert, ifølge en pressemelding fra Grohe.

- Forsinket tørsthetsfølelse



– Tørstefølelsen kan ofte være forsinket i forhold til når du trenger vann, så det gjelder å få i seg nok vann gjennom hele dagen for at hjernen skal fungere optimalt. Hjernen består nemlig av rundt 80 prosent væske, og dersom du får i deg for lite drikke kan det både føre til svimmelhet og hodepine. Men du kan også oppleve å bli sliten og det kan påvirke fordøyelsen din, forteller Thomas Olsen, postdoktor og forsker innen klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo.

Olsen poengterer samtidig at det ved alvorlig dehydrering kan forekomme symptomer som forvirring og mer alvorlige mentale symptomer, i tillegg til søvnforstyrrelser.

Vil ha noe med smak eller kullsyrevann

På spørsmål om hvorfor vanndrikking uteblir blant nordmenn, er det nesten 40 prosent som sier at de foretrekker å drikke noe med smak, og nærmere tre av ti nordmenn foretrekker kullsyrevann. Hvis dette er noe du kan kjenne deg igjen i, kan et moderne vannsystem som er integrert i kjøkkenkranen være en god investering for deg og helsa di, mener Anne Øiseth, Country Manager i Grohe.

– I undersøkelsen kommer det fram at mange ville drukket mer vann hvis de hadde hatt et vannsystem som gjorde avkjølt og filtrert drikkevann lett tilgjengelig. Derfor håper vi at flere får øynene opp for innovative vannsystemer som blant annet Grohe Blue. Det gir deg filtrert og avkjølt vann, med eller uten bobler, rett fra springen. Det kan bidra til at flere både husker og ønsker å drikke mer vann i hverdagen, forteller Øiseth.

Bedre for kroppen, kontoen og kloden

Over halvparten av de spurte i undersøkelsen oppgir at de drikker 1-3 vannglass om dagen eller mindre, noe som er alt for lite sammenlignet med anbefalingene. Men hva foretrekker vi egentlig å drikke? Høyt på tronen finner vi både kaffetørste (55%), melkentusiaster (35%) og brusglade (26%) nordmenn.

Samtidig opplyser fire av ti nordmenn at de ønsker å bli flinkere til å drikke springvann i løpet av dagen, og at de sjeldnere går til innkjøp av plastflasker. Over tre av fem oppgir også at de får mindre lyst til å kjøpe flaskevann når de opplyses om at det kreves hele syv liter vann for å produsere én liter flaskevann. I tillegg slippes det ut opptil 600g CO2 under produksjon og transport av hver enkelt flaske.

– Mange er ikke klar over det betydelige karbonavtrykket som flaskevann etterlater. Det er en av grunnene til at vi hver dag jobber med å gjøre godt vann mer tilgjengelig i hjemmet, slik at flere kan ty til springen fremfor å bære tunge plastflasker fra butikken, som allerede har lagt mange mil bak seg i transporten, avslutter Øiseth.

Gjøre vann til en vane

Gjør det enkelt å drikke vann: Gå til innkjøp av en gjenbrukbar flaske som rommer 1 liter eller mer, eller pass på å alltid ha et glass med vann stående ved siden av deg – enten om det er på nattbordet eller på hjemmekontoret.

Sett på vannalarm! For å gå all in med å endre vann-uvanen din, kan det være lurt å minne deg selv på å ta en slurk eller to. Sett deg som mål å drikke minst fem glass tilsvarende 12,5 - 17 dl før jobbdagen er omme (et glass rommer 2,5-3 dl vann). Resten bør du få i deg til middagen og gjennom kvelden. Fem glass = fem alarmer.

Finn gode alternativer: Om du er en av dem som sjeldent kjenner på tørste, kan det være lurt å finne en annen vannholdig drikk som trigger hjernecellene. Kanskje kullsyrevann er din greie? Er dette din go-to kan et integrert vannsystem som Grohe Blue være en god investering – og vips så har du tilgang på kullsyrevann 24/7 uten å skade miljøet!

Velg noe med smak: For å kickstarte dine nye og gode drikkevann-vaner, kan det være lurt å lure inn et glass eller to med smak. Gå for favorittsmaken din, enten om det er pasjonsfrukt, iste eller bringebær. For litt ekstra luksus i hverdagen, kan du jo kombinere kullsyrevann med favorittsaften.

Gi deg selv en belønning: Sett deg et mål på hvor mange glass du skal drikke gjennom en dag. Er målet nådd innen arbeidsdagen, kan du nyte et bedre måltid med din ultimate favorittdrikk!

Vann ute, vann inne? Skal du ut i sola er det to ting som må med: Solfaktor og vann. Du vil verken bli brent eller dehydrert, så nok vann må med i sekken! Gjør en siste sjekk før du forlater hjemmet ditt, så slipper du å slite på lommeboka (og miljøet) ved måtte gå til innkjøp av flaskevann.

