Ikke sunnere av å kutte ut matvarer

Råd om mat og kosthold kommer fra alle kanter, og vi hører stadig at vi bør kutte ut det ene eller det andre for å bli sunnere. Det er alt fra helt vanlige matvarer som melk, kjøtt eller brød, til næringsstoffer som gluten, fett, sukker eller karbohydrater som skal bort.

– Resultatet av å kutte ut basismatvarer eller hele matvaregrupper, kan bli et mer ensidig kosthold – ikke en sunnere kropp, fastslår Eilin Lundekvam By, ernæringsfaglig rådgiver i MatPrat i en pressemelding.

– Dropp restriktive dietter. For de fleste er det helt unødvendig å unngå vanlig mat, det gir ingen helsegevinst.

Mer ensidig kosthold

Å kutte ut matvarer gjør deg ikke automatisk sunnere, mener By. Har du allergi eller en sykdom hvor det er behov for kostholdstilpasninger er det selvsagt en annen sak, men for alle andre vil det lønne seg å spise variert fra alle matvaregruppene.

– De ulike næringsstoffene har ulike oppgaver i kroppen vår, og for at vi skal holde oss friske og fungerer optimalt, trenger vi akkurat passe mye av alle næringsstoffene. Hvis du velger å kutte ut en eller flere sentrale matvarer fra kosten, øker risikoen for at du får i deg for lite av noe, og for mye av noe annet. Derfor er det da viktig at du skaffer deg god nok kunnskap om hvordan næringsstoffene som denne maten bidrar med kan erstattes gjennom annen mat. Men det beste er å spise variert fra alle matvaregruppene, da får du enkelt det du trenger, råder hun.

Helheten som teller

– Det er ingen matvare i seg selv som gjør deg sunn eller usunn.

Det handler om hvor mye og hvor ofte du spiser matvaren, og hva du spiser ellers. Spiser du variert, får du gjerne også et balansert inntak av forskjellige matvarer. Og husk at det er helheten av kostholdet ditt over tid som betyr noe for helsa di, forsikrer By.

– Å spise variert av helt vanlig mat gir deg de næringsstoffene kroppen trenger. Et sunt kosthold trenger faktisk ikke å være så vanskelig.