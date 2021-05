Spirits Investment Partners (SIP) kontaktet Bob Dylan da de hørte han hadde søkt om å registrere “Bootleg Whiskey” som et eget varemerke.

Etter at de delte sin visjon for hvilke egenskaper whiskeyen skulle representere visste Dylan at SIP var den perfekte partneren for prosjektet hans.

- Samarbeidet resulterte i Heaven's Door, en prisvinnende serie med amerikanske whiskeyer, heter det i en pressemelding fra Toast Group.

Himmelens porter



Flaskedesignet er inspirert av Dylans særegne smijernsporter, og synliggjør sammenhengen mellom kunst og håndverk. Ifølge pressemeldingen skal Dylan selv ha uttalt:

"Porten og det negative rommet i en komposisjon appellerer til meg. En port kan være lukket men likevel la årstider og vind passere. En port kan stenge deg ute eller stenge deg inne. I en forstand utgjør det ingen forskjell."



Hver av de tre Heaven's Door Whiskey flaskene prydes av Bob Dylans egne kunstverk, nemlig smijernsporter han har laget i sitt eget verksted.

Ifølge Toast Group er Heaven´s Door Straight Rye Whiskey modnet 6 år på nybrent amerikanske eikefat. Her bryter de tradisjonen og lagrer whiskyen videre 6 måneder på fransk eik fra Vosges, og med denne unike og eiendommelige finishen får whiskey et bløtere og mer særegent preg enn mange andre ryes.

Smaken skal være en blanding av krydret rug, syrlig sitrus og hint av ingefær, aprikos og hylleblomst med en bløt, vennlig og lang ettersmak av appelsinskall, koriander og krydder.

Dylan-whiskeyen inngår i basisutvalget til Vinmonopolet og koster 680 kroner og ti øre.

Knocking on Heaven’s Door

I 1973 skrev Bob Dylan sangen "Knocking on Heaven’s Door" til filmen «Pat Garret and Billy the Kid». Denne sangen har blitt spilt inn hundrevis av ganger, med artister fra Guns ‘n’ Roses til Bryan Ferry og Eric Clapton. Snart 50 år senere er Bob Dylan fortsatt i full vigør og spiller rundt 100 konserter i året på endeløse turneer over hele verden. I en alder av 80 år er Dylan mer relevant enn noensinne. I 2016 fikk han Nobelprisen i litteratur og fjorårets album «Rough and Rowdy Ways» toppet hitlistene i mange land.

For femten år siden startet Dylan en serie med radioprogrammer – «Theme Time Radio Hour». Her dykker han ned i platesamlingen sin og presenterer populærmusikk fra de siste 100 årene – hele tiden med et glimt i øyet og med en god historie. Alle episodene har et eget tema. Det kan være alt fra kjærlighet til sanger om været. I fjor, flere år etter at programmet egentlig gikk av luften, dukket det plutselig opp en ny episode i serien. Temaet denne gangen, betimelig nok, var whiskey.

Bob Dylan fikk Nobelprisen for å ha skapt «nye poetiske uttrykk innenfor den amerikanske sangtradisjonen». Mange tok prisen som et tegn på at sanglyrikk nå ble regnet som en viktig del av verdenslitteraturen. Bob Dylan har skrevet hundrevis av sanger med både politisk budskap og med fortellinger om livet og kjærligheten. Han har aldri stått stille og latt seg fange av publikums forventninger til hvilken musikk han skal spille.

Heaven’s Door planlegger både nytt destilleri og hovedkvarter i den amerikanske byen Nashville som er delstatshovedstad i Tennessee. Dette er en stat med lange tradisjoner både innenfor musikk og whiskey. Bob Dylan har også mange bånd til Nashville. Hele 4 av hans album er spilt inn i denne byen.

I 2020 og så langt i 2021 har Dylan måtte holde seg hjemme. Det har ikke vært mulig å kontinuerlig turnere verden rundt slik han har holdt på med siden 1986. Det nærmeste vi har kommet til å oppleve den sterke kraften fra hans store katalog med sanger er forestillingen «Vikla inn i blått» som gikk på Det Norske Teatret høsten 2020.