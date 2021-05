Mindre alkohol, mer snacks: Slik har vi spist under coronapandemien

YouGov har nettopp publisert den årlige Food & Health-rapporten, som har kartlagt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse i 15 år. I det siste året med coronakrise har helse vært et globalt hovedfokus, og rapporten viser at pandemien har påvirket helsen til de nordiske forbrukerne på flere områder.

I alle de nordiske landene angir de fleste innbyggerne at de spiser sunnere, for eksempel i form av mer grønnsaker (31 %) og mindre alkohol (26 %) og sukker (24 %),

Mange har også kuttet ned på kjøttforbruket – primært oksekjøtt (17 %), svinekjøtt (17 %) og bearbeidet kjøtt.

Coronakiloene

Vi har imidlertid også hatt en større tendens til å spise mer snacks.

I alle fire land har inntaket av snacks steget – og mest i Danmark og Norge, der en fjerdedel (henholdsvis 24 % og 23 %) angir at de har spist mer snacks i perioden med nedstengning. Det er særlig kvinner, den yngre delen av befolkningen og husstander med barn som har økt inntaket av snacks.

Mellom en tredjedel og en fjerdedel (fra 32 % i Danmark til 24 % i Finland) av befolkningen i de nordiske landene angir at de har lagt på seg i løpet av det siste året – høyst sannsynlig såkalte coronakilo som følge av den mer stillesittende hverdagen under pandemien. Dette tallet er signifikant sammenlignet med de siste fire årene, der omkring en femtedel (20–22 %) angav at de hadde lagt på seg.

(Artikkelen fortsetter under)

Vi har kost oss med mer snacks under coronapandemien enn tidligere. Foto: YouGov

Lokalproduserte matvarer er enda mer populære enn før

Lokalproduserte varer har vært en global trend de siste par årene – en trend som har skutt fart under pandemien som følge av stengte grenser, nedstengte utenlandske fabrikker samt en generell vilje til å støtte lokale virksomheter i en presset tid.

I alle fire land har forbruket av lokalproduserte matvarer steget mellom en femtedel og en fjerdedel i løpet av det siste året (fra 17 % i Danmark til 24 % i Finland).

Klimaaspektet ser også ut til å være en drivkraft i Norden, der en større andel av befolkningen anser det å kjøpe mer lokalprodusert mat som mer effektivt enn å kjøpe flere økologiske eller bærekraftige produkter når det gjelder reduksjon av skadelige effekter på klimaet og miljøet.