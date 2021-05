For å lage denne drinken trenger du en lighter.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 12.02.2021

Sykkelbaren Peloton fleiper med at de er Norges bitreste bar.

– I Italia er begrepet «bar» litt annerledes enn i Norge. Her tenker man umiddelbart på et sted man går for å ta en drink, mens der er baren et sosialt samlingspunkt hele døgnet. Man tar en espresso der før jobb, hiver innpå en croissant i løpet av dagen og går dit på ettermiddagen for en aperitivo, sier Aimar Bråten Niedzwiedzki, daglig leder på Peloton i Oslo.

Baren er navet i livet



Hos den italienskinspirerte baren går matservering, sykler og italienske amari hånd i hånd.

- I Italia er det vanlig å avslutte sykkelturen med et glass på bar før man drar hjem, ifølge Niedzwiedzki, som selv har syklet mye i støvellandet.

Dette savnet han i Oslo.

Barsjef Emil Samuelsen og Aimar Bråten Niedzwiedzki, daglig leder på Peloton. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Jeg ønsket å lage et samlingspunkt. Derav begrepet «peloton», som kommer fra sykkelsporten og handler om hovedgruppen i et sykkelritt.

Peloton påstår å ha Norges største utvalg av italienske bittere, også kalt amaro, i tillegg til å ha sesongbasert, hjemmelaget kirsebærlikør, Limoncello laget på amalfisitroner, og cocktails. Under coronapandemien har det imidlertid gått i lettøl og pizza.

– I klassisk cocktailtradisjon er amaro en viktig komponent og smaksforsterker, og vi synes det er gøy å ha et unikt utvalg av det. Vi pleier å fleipe med at vi er Norges bitreste bar, forteller Niedzwiedzki.

«Gutta på Skauen»



I drinken «Gutta på Skauen» har baren tatt utgangspunkt i to ulike norske spritsorter.

– Nuet er en ny akevitt på markedet som er en ukategorisert sprit med mindre karve, stjerneanis og fennikel enn det som er vanlig. Mange vil oppleve at den minner mer om en gin på aroma. Marka er en slags bitter basert på planter fra Oslomarka. Den er lysere og litt mildere enn tradisjonelle amari. Så for oss som er godt vant med barske bittere fra Italia, nesten medisinale i stilen, er Marka-bitteren veldig uskyldig, sier han.

– Gutta på Skauen er en tvist på en Old Fashioned, legger barsjef Emil Samuelsen til.

– Akevitt er typisk norsk, det samme er turer i skogen og marka. Ved å bruke en brent rosmarinkvast får man inn bållukten også i drinken. Det er en tung drink som passer veldig godt både før og etter maten. Spesielt nå når det er så kaldt ute er det godt med brennevinssterke drinker, fortsetter han.

Sammen med en god bok foran peisen, funker Gutta på Skauen ypperlig.

Gutta på Skauen

EN TVIST PÅ OLD FASHIONED: Gutta på Skauen, som servert på Peloton. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

2 cl Marka

3 cl Nuet akevitt

Angostura Bitters

Appelsinbitter

Appelsinzest og rosmarinkvast til garnityr

– Start med å skrelle av en remse appelsinskall og legg til side. For å få litt sødme i drinken, bruker man 1,5 teskje med brunt sukker som man legger i et tomt røreglass. Hell over en liten dæsj varmt vann for å løse det opp.

Har man et større selskap er det lurt å lage sukkerlake så man sparer tid. Da lager man sukkerlake på like deler brunt sukker og vann og koker opp.

Hell over Marka, akevitt, en dæsj Angostura bitters som tilfører urtepreg og to dråper appelsinbitter – et lite element av appelsin gir fruktighet.

Ha i rikelige mengder is og rør om i rundt 15 sekunder.

– Sil over et rocksglass med is. Klipp av en rosmarinkvast, fyr den litt med en lighter og rør den rundt i drinken for å få rosmarinaroma og et røykpreg. Pynt med appelsinzest og rosmarinkvasten.

Video: Slik lager du Whiskey Sour: