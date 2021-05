Tilsetningsstoff som brukes i smågodt, iskrem og dressing er ikke lenger ansett som trygt

Titandioksid er et hvitt pulver som blir lagd av stein som inneholder stoffet titan. Titandioksid brukes i dag som pigment for å gi hvit farge på en rekke produkter, som maling, papir, sminke og tannkrem. Men det brukes også i mat.

En rekke ulike produkter – typisk matvarer med lys eller hvit farge – kan inneholde titandioksid. For eksempel noen varianter av sukkertøy, sjokolade, kakeglassur, iskrem, dressing og tyggegummi. Noen fiskeprodukter kan også inneholde titandioksid.

I tillegg brukes stoffet ofte i nikotintyggegummi, vitamintabletter og andre piller som er hvite utenpå.

Det vil da være oppført på ingredienslista, som titandioksid, titanium dioxide eller E171. Også koden CI 77891 brukes.

Hull i kunnskapen

Stoffet ble tidligere ansett som trygt. Men i en vurdering som den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjorde i 2016, ble det avdekket hull i kunnskapsgrunnlaget om titandioksid.

EFSA etterlyste da mer data. På bakgrunn av kunnskapen som er samlet siden da, har myndigheten nå gjort en ny vurdering.

En av faktorene som kommer med i den nye vurderingen er at en del av titandioksidpartiklene er svært små.

Stoffet er ikke utviklet som et nanomateriale, men opptil halvparten av partiklene er likevel så små at de kan klassifiseres som nanopartikler. Dette har noe å si for mulige virkninger i kroppen.

Mulige skadelige effekter

EFSA konkluderer nå med at titandioksid ikke lenger kan anses som trygt å bruke i mat.

Dette begrunnes med flere ting. For eksempel at noe titandioksid tas opp i kroppen. Selv om mengdene er små, kan det likevel samle seg i kroppen, fordi det tar lang tid før partiklene forsvinner fra systemet.

Noen studier antyder også at stoffet kan tenkes å ha skadelig effekt på nervesystemet, og påvirke immunsystemet og betennelser i kroppen. I tillegg er det mulig at titandioksid kan forårsake skader på DNAet i celler. Dette kan øke risikoen for kreft.

Enkelte undersøkelser har pekt mot en sammenheng med tidlige forløpere til tarmkreft, men det finnes foreløpig ikke gode nok studier til å vurdere en mulig kobling til kreft, skriver panelet som har skrevet den nye rapporten.

Forskerne fant derimot ingen tegn til at titandioksid gjør skade på indre organer, eller har negative effekter på reproduksjon eller utvikling.

Forbudt i Frankrike

Risikohåndterere i EU-kommisjonen og i medlemslandene er informert om konklusjonene, og vil vurdere tiltak for å beskytte forbrukerne, skriver Vitenskapskommitteen for mat og miljø.

Eventuelle tiltak kommer antagelig ikke som noen overraskelse for matvareprodusentene.

I Frankrike ble titandioksid forbudt i matvarer allerede fra januar 2020. I oktober samme år oppfordret også Europaparlamentet om å forby stoffet. Flere internasjonale næringsmiddelprodusenter har begynt å fase stoffet ut.

Dette gjelder også flere norske produsenter, for eksempel Vesteraalens fiskeboller og Diplom-is, som ikke lenger inneholder titandioksid.

Saken ble først publisert hos Forskning.no