Negroni – bartendernes uoffisielle favorittcocktail

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium 11.12.2021.

«En ildfull, lidenskapelig rødfarge, en tydelig aromatisk duft og en sofistikert smakspalett med eksotiske botaniske og urteaktige bittertoner – slik er Negroni blitt et ikon blant cocktails. (…)

Negroni er en metafor for et forfinet og glamorøst liv.» - Fra Leigh og Nargess Banks’ praktbok The Negroni Life.

– De fleste kommer til negroni via omveier. Det er ikke en drink man nødvendigvis liker første gang, men mange som er glad i Aperol Spritz avanserer til Negroni. Aperol er en langsom introduksjon til bitre smaker, sier Ania Kulak på cocktailbaren Bortenfor ved Akerselva i Oslo.

Skjønte ikke poenget



Den erfarne bartenderen skjønte ikke poenget med Negroni selv da hun først smakte den.

– Jeg kunne ikke forstå hva som var så fantastisk. Sakte, men sikkert begynte jeg å bli vant til smakene. En dag bestilte jeg en Negroni i en bar uten å tenke over det. Jeg var blitt utrolig glad i bitre drinker som Manhattan, Boulevardier og Americano. Og Negroni.

En klassisk Negroni består av like deler gin, rød vermut og Campari, røres med isbiter og serveres på is i et tumblerglass med en stripe appelsinskall for pynt og aroma. Likevel er det noen fallgruver å havne i. Man må være nøye med målene, men den største tabben mange gjør er å vanne den ut.

– Riktige isbiter er veldig viktig. Jeg bruker én stor isbit som fyller hele glasset, men kan du ikke lage dem, finn så store isbiter som mulig, insisterer Kulak.

HOVEDINGREDIENSENE: Gin, Campari, vermouth, appelsinskall som røres over is. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Historisk

Negroniens mest anerkjente opprinnelseshistorie stammer fra Caffè Cassoni i Firenze, der grev Camillo Negroni en dag i 1919 ba bartenderen om å sprite opp hans Americano ved å erstatte det sedvanlige sodavannet med gin. Americano kan i sin tur spores tilbake til 1860-årene og var basert på Milano-Torino, en drink som signaliserte hovedingrediensenes geografiske opphav, Campari fra Milano og Martini fra Torino.

Negroni, Aperol Spritz, Spagliato og tilsvarende drinker er nøye knyttet til italiensk aperitivokultur der man går ut for en drink og litt småmat før middag. Imagemessig har den sterk forankring til europeiske regissørers filmer fra 1950- og 60-tallet, ikke minst Federico Fellinis La Dolce Vita.

«Det søte liv» er en god merkelapp på kjendiskulturen fra den tiden. Fotografier viser stjernene elegant kledd med cocktailglass i hånden, og bøtter og spann med eleganse og stil. Iallfall på overflaten. Fellinis film avkler dekadansen, uten at det så ut til å påvirke disse miljøene nevneverdig.

Ikke fremmed for cocktails

FALT PLADASK: – De fleste kommer til negroni via omveier, sier Ania Kulak på cocktailbaren Bortenfor Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Ian Flemings agent 007, James Bond, foretrakk en Dry Martini, «shaken not stirred», men var ikke fremmed for andre cocktails. I novellen Risico fra 1960 bestiller Bond en Negroni, og i filmen Thunderball fra 1965 blander han en drink med Campari, som meget vel kan være en Negroni.

Blant dagens kjendiser med hang til drinken finner vi George Clooney og Stanley Tucci. Clooney nyter gjerne sin Negroni iført smoking og ser ut som han kunne beveget seg rett ut fra La Dolce Vita, mens den stilmessig korrekte Tucci har dummet seg ut med å poste en video på nettet der han lager en «perfekt» Negroni – med feil mål, ristet i stedet for rørt. Er dette helt gærent?

Kan tøye strikken langt

– Jeg ville aldri ristet en Negroni, men du kan gjøre mye og fremdeles kalle den en Negroni, sier Ania Kulak.

En twist på Negronien er noe de fleste bartendere tar på strak arm, og strikken kan tøyes langt. Kulak er fascinert av de uendelige mulighetene i grunnoppskriften. Du kan i teorien bruke en hvilken som helst gin, vermut og bitter og få en Negroni, men hva annet kan du gjøre?

– Det er like mange bartendere som meninger, men for meg er Negroni en egen kategori. Du har grunnmuren med gin, bitter og vermut, og kan bygge derfra eller bytte ingredienser. Erstatt gjerne gin med mescal eller tequila, og med bourbon har du en Boulevardier.

Egen batch

De fleste drinker lages på stedet, men enkelte leker med fatlagring. Frederik Dahl i Oslo Håndverksdestilleri og Campari Norge inviterte en gruppe bartendere fra noen av Oslos fremste cocktailbarer til å lage en egen batch.

– Negronien ble over all forventning vellykket, sier han.

– Du kan smake at dette er gjort på et stort fat og ikke de små som normalt brukes til fatlagring av drinker.

På cocktailbaren Svanen møter vi fire av bartenderne som var med da Dahl rullet ut et av sine beste bourbonfat og fylte med Campari, Cinzano Rosso og Vidda Tørr Gin. Sistnevnte ble kåret til verdens beste gin i konkurransen The Gin Masters i juli, så vi har å gjøre med en eksklusiv Negroni.

Hva tilfører fatet av smak?

– Fatlagring generelt tilfører smak fra selve fatet, men det er stor forskjell. Om det er amerikanske bourbonfat eller franske vintønner, vil være helt avgjørende, sier Tomas Raugalé fra cocktailbaren Chair.

– Vår Negroni beholdt den tydelige karakteren av en klassisk Negroni, men fikk elementer fra en Boulevardier. I en vanlig Negroni kan du tydelig skille ingrediensene fra hverandre, men gjennom fatlagringen får du en slags «tråder» som fører ingrediensene nærmere hverandre. Den er mer smooth, mer eika, og fatlagringen tar vekk den skarpe edgen.

Raugalé sitter med Radko Urbanyak fra Couch, Carl Wiman fra Himkok og Marek Novák fra Svanen og diskuterer Negroniens fortreffelighet. Alle har fått 12 halvlitersflasker fra fatet som selges til gjestene deres. I likhet med kollega Ania Kulak er de enige om at Negroni er en cocktail som kan strekkes langt uten å miste identiteten.

Negroni-amabssadøren

En som virkelig har fått teste hvor langt en Negroni kan utvikles er Luis Vavik. Han er norsk brand ambassador for Gruppo Campari og arrangerer konkurransen Negroni Challenge på sjette året, nå med mer enn 80 bartendere fra syv norske byer som skal lage den beste varianten på Negroni.

– Det er gøy å se hvordan konkurransen har utviklet seg og deltakerne kan lage så mange varianter av en i utgangspunktet enkel og klassisk drink, skryter Vavik. Men ikke alle deltakerne har klart å holde seg helt innafor:

– Det har skjedd at noen har dratt den litt vel langt bort, og selv om drinken og presentasjonen har vært på topp, ikke har nådd opp. Vi ønsker at deltakerne skal «Stay true to Negroni».

Tid for å lage din egen Negroni? Her er oppskriftene på den klassiske versjonen og to varianter fra teamet på Bortenfor:

Oppskrift: Klassisk negroni (som på Bortenfor)

SOM KJENT: En klassisk negroni. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

2cl Beefeater Gin

2cl Campari

2cl Cocchi Vermouth Di Torino

Metode: Røres over is

Glass: Tumbler med isbiter

Pynt: En stripe appelsinskall

Mors lille hemmelighet (utviklet av teamet på Bortenfor)

3cl Husholdings Gin (Beefeater Gin fungerer også helt perfekt)

2cl Campari

2cl Chocchi Vermouth Di Torino

Bland alle ingrediensene med massevis av tørkede, usukrete kirsebær. Sørg for at kirsebærene dekkes av væsken. Jo lenger den står jo sterkere blir smaken. Prøvesmak en gang i uken eller annenhver uke. Når du er fornøyd skiller du ut bærene som du kan bruke til dessert, og

har væsken på en flaske i kjøleskapet.

TOLKNINGEN: Ania Kulaks, fra cocktailbaren Bortenfor, tolkning på en klassisk Negroni. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Metode: Røres over is

Glass: Coupeglass

Pynt: Et kirsebær

Murmur (skapt av Ken Daniel på Bortenfor)

2cl Lustau Fino Sherry

2cl Barolo Chinato Cocchi

1cl Campari

1cl Pierre Ferrand Dry Curacao

Metode: Røres

Glass: Coupeglass eller martiniglass

Pynt: En stripe appelsinskall

