Hele syv typer strøssel og tre saus fra Hennig-Olsen Is inntar nå butikkhyllene. Her har trend og tradisjon, konsistens og variasjon vært viktig i uvelgelsen av smaker. Tilbehøret fra Hennig-Olsen Is skal akkurat som iskremen være noe for enhver smak, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør på iskremfabrikken, i en pressemelding.

– Vi har lenge jobbet med å utvikle saus og strøssel som tilfører det lille ekstra til iskremen vår. Her er det bare å bruke fantasien og leke seg med spennende kombinasjoner – kanskje får du en ny favoritt? sier han.

Tar steget inn i ny kategori

Med lanseringen av saus og strøssel tar Hennig-Olsen Is steget inn i en ny kategori. Målet er ågi iskremelskere muligheten til å lage sin favorittdessert.

– Vi har en unik erfaring og innsikt i hvilke smaker og kombinasjoner som går godt sammen. Den innsikten har vi nå brukt til å utvide vårt iskremunivers og gi iskremglade nordmenn enda mer å velge i, forteller Hennig-Olsen.

Eventyrlig topping

Det nye iskremtilbehøret gjør det mulig å leke seg med helt nye smakskombinasjoner, og lanseres i dagligvare under konseptet «Eventyrlig topping». Iskremglade nordmenn kan nå glede seg over følgende nyheter på tilbehørsfronten:

Bare fantasien setter grenser for strøsseltoppings på iskremer. Foto: Hennig-Olsen

Strøssel:

Tutti Frutti: Fargerik og frisk klassiker elsket av små og store.

Jordbær: Knasende god med autentisk smak av jordbær.

Karamellfudge: Myk og deilig fudge av fløtekaramell.

Lakris: Svart, knasende strøssel med tydelig smak av salt lakris.

Hakkede hasselnøtter: Lett ristede og hakkede hasselnøtter som harmonerer godt med fløteiskrem.

Sjokoladelinser: Smakfulle sjokoladelinser som tilfører iskremen det lille ekstra.

Ekte Krokan: Hennig-Olsen Is populære krokan er endelig tilgjengelig som strøssel – også denne hjemmelaget på iskremfabrikken.

Saus:

Jordbærsaus: Frisk og fruktig jordbærsaus.

Karamellsaus: Fløyelsmyk fløtekaramellsmak.

Sjokoladesaus: Mørk og tyktflytende sjokolade.

Iskremtilbehøret ble lansert til landets isbarer tidligere i år, men vil fra uke 18 også være tilgjengelig med et eget konsept for forbruker i dagligvarehandelen.