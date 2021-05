Syklende kokk vant Matredderprisen

– Å redde mat har jeg jobbet med i mange år, derfor er det veldig stor stas å vinne denne prisen, sier hun i en pressemelding.

Anne Lill er godt kjent i bybildet i Bergen. Hun sykler med en stor lastekasse i front og leverer godsaker som, ifølge henne selv, «skal gjøre grå kontorstoler fargerike og alle fester smakfulle».

I tillegg til lunsjservering så driver hun også med cateringoppdrag.

Blir matredder på fulltid

Lunsj på hjul har vært et frilansprosjekt siden 2013, men fra i år er dette blitt Anne Lill sin heltidsjobb. Hun er utdannet kokk med mesterbrev. Hun er også i gang med en gastronomiutdanning på Fagskolen Vestland. Her er det stort fokus på bærekraftig mat og matsvinn.

– Jeg prøver å få folk til å skjønne at det å kutte matsvinn er viktig for miljøet. Om man bare spiser opp det man har kjøpt inn så slipper man å dobbelbelaste klimaregnskapet.

Den driftige gründeren samarbeider med «Reindyrka» som er en heløkologiske kolonial, i tillegg til engrosselskapet Måkestad. Her henter hun gjerne overskuddsmat som hun bruker i matlagingen. Om torsdagen henter hun fersk fisk fra Sandvikskaien og tryller det hele om til smaksrike retter.

– Dette er en livsstil for meg. For meg er det er helt vanlig å bruke hele råvaren og bruke opp all maten, forklarer hun.

En ekte matredder: F.v. Mette Nygård Havre fra «Spis opp maten», Anne Lill Stene fra «Stene Matglede» og Pål Rasmussen fra Q-Meieriene.

Ny sykkel for premiepenger

Den siste tiden har Stene Matglede hatt kronerulling for å kunne investere i en ny sykkel som skal transportere den gode lunsjen. Mange har bidratt, men for å komme helt i mål måtte hun låne penger av familien. Matredderprisen på 10 000 kroner kommer derfor godt med for Anne Lill.

Pål Rasmussen, melkesjef i Q, er full av superlativer når han skal beskrive den engasjerte prisvinneren.

– Vi heier skikkelig på Anne Lill. Hun er kreativ, dyktig, innovativ og munter. Ikke minst skaper hun stor matglede for veldig mange, og er en fantastisk inspirasjons for alle som har en matredder-idé i magen. En verdig vinner av Q Matredderprisen, sier han.

Han får støtte fra Mette Nygård Havre leder i «Spis opp maten».

– Anne Lill er opptatt av at vi skal bruke opp all maten. Selv den grønne stilken på gulrøttene blir brukt når hun tryller frem de deiligste retter. Ingenting skal gå til spille. Det er som musikk for mine ører, og jeg er så glad for at vi har henne med oss i kampen mot matsvinn.