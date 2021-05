Lettøl er en greie igjen

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium 30.04.2021



«I've got bottles of beer, and a deck or two, all my friends are now comin in Lucy Ann Juice looking good girl, So all aboard and let the party begin.»

Ah, det glade nittitallet. Da alle menn hadde bølgete langt hår og reklamer var gøy.

Så gøy var reklamer faktisk at vi villig satt oss ned på lørdagskvelden og i beste sendetid så reklamebransjen feire seg selv med å gi hverandre utmerkelser for beste reklamer. Og reklamer for lettøl var en greie.

Til tonene av Blair (et band det er vanskelig å finne info om), og etterhvert Freak Power (et syrejazzband bestående av blant annet en bassist fra et anarkistisk jazzband og mannen som senere ble kjent som Fatboy Slim) danset en klønete kjekkas rundt og nøt Lysholmer Light og gjorde seg klar til fest.

Tilsynelatende med lettøl på tanken.

Reklame for nesten-øl



Genialt tenker kanskje noen. Tenk å få reklamere for noe som nesten er øl, laget av noen som også lager ordentlig øl. Lovlig. Siden den gang har det skjedd litt med både TV, reklame og nordmenns terskel for hva som faktisk kan aksepteres som underholdning.

Ergo er gullfisken og Paal Tarjei Aasheim av skjermen for lenge siden. Det samme kan man si om lettølreklamen. Reklamen for alkohol er synden og skammen, og i 1998 var det altså slutt.

«Boom boom, its a freak in the weak» ble ikke lenger assosiert med reklamedrikking. Tab X-tra overtok sendeflaten og ølreklame var noe man skvatt av å se på ferie.

Siden er det liksom ingen som har snakket om lettøl. Noen snakker om alkoholfritt øl. Andre snakker alt for mye om øl de lager selv. Men lettøl? Hæ?

Lettøl på tap Foto: Peter Nicholls

Mener du sånn kalorifattig øl?

Vel, det endrer seg nå. For det dukker opp stadig mer lettøl i butikken igjen. Og det smaker faktisk ganske mye som øl denne gangen.

Hansa har en stund hatt sitt Hansa lettøl i butikken. Og nå gjør altså bryggeriet bak den litt keitete kjekkasen comeback. For Ringnes eier merkevaren Lysholmer, og det ølet skal i fremtiden kun være kjent som lettøl. Altså klasse B, som kan inneholde inntil 2,75 prosent alkohol.

Det var en gang i tiden at ingen gadd å drikke lettøl, om ikke de var utskremt som sjåfør, men nå er det blitt puttet penger fra flere bryggerier i å skape noe som smaker tett på en pils. Noe mange vil hevde at de har lykkes med og.

Og det er altså Ringnes som hevder de for alvor skal gjøre lettøl til folkeøl. Ikke til forveksnling fra svensk folkeøl, som har en alkoholprosent mellom 2,25 og 3,5 prosent, og hvor Hansa har en variant rundt 3,65 prosent.

- Lettøl ble nedprioritert



– I 1998 ble det forbudt å reklame for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. De store merkene i lettølkategorien som Ringnes, Hansa og Lysholmer hadde også en bred portefølje med 4,7 prosent alkohol, og dermed

ble det ulovlig å reklamere for Ringnes og Hansa Lettøl. I årene som fulgte ble lettølkategorien systematisk nedprioritert av de store bryggeriene og fokus var primært på vanlig alkoholholdig øl, forklarer Henrik Lund, ansvarlig for Ringnes satsning på alkoholfritt og alkoholsvakt øl.

– Hansa har gjort dette en stund med sitt lettøl på 2,5 prosent, så blåse liv i vil vel si for Ringnes selv? Eller er det en bredere satsning på gang?

– Både Hansa og Ringnes har vært lenge på markedet med sine 2,5 prosent lettøl. Innsikt vi nylig har gjennomført viser at forbruker ser på dette som et traust og kjedelig utvalg. Det er denne oppfattelsen vi ønsker å snu med Lysholmer, som kommer inn som et friskt pust med Lys Pils og Radler på et mer attraktivt format. Formatet han snakker om er 0,33 liters 4-pack. Selv lettøl kan bli i meste laget når det er en sixpack med halvlitere.

Så altså, ironigenerasjonen fra 90-tallet er kanskje parkert. Generasjon alvor vil ha alkohollett øl de kan nyte i små forpakninger. Kanskje reklamebransjen fortsatt har noe for seg.

Vekker en glemt øl-kategori



Uansett, der Lysholmer fikk problemer for 23 år siden, er det nå kun blå himmel. Lysholmer vil i fremtiden kun være lettøl.

Og Lund står fast på at de vekker til live en glemt kategori, til tross for at det er etablerte konkurrenter her.

Det siste året har salg av 4,7 prosent øl i norsk dagligvare vært 243 millioner liter, alkoholfritt har vært 13 millioner og klasse B (2,5 prosent) har kun ligget på 2,5 millioner liter.

Innovasjonene har uteblitt, og produktene er vanskelig å finne i butikk. Forbruker glemmer rett og slett at kategorien eksisterer, og hvis de kommer på det, så er de stort sett ikke fornøyd med utvalget. Det er nettopp det vi ønsker å endre på med Lysholmer.

Om du skulle la deg friste dukker dette opp i butikken i løpet av de neste ukene. Og om du sitter og nynner «Have fun, go mad», er det navnet på sangen og bandet heter Blair. Om det er boom boom du nynner, så heter sangen «Waiting for the story to end» og ligger på blant annet Spotify.