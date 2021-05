Du finner ham i ostegult hus i Namsskogan, ikledd klær og sko med ostemønster. For Carlos brenner for ost! Ikke så rart, for han lager en fantastisk bra ost, som nå også har fått Spesialitetsmerket!

Carlos og osten hans har vært på litt av en reise. Starten var på kjøkkenbenken med 12 osteformer, og et brennende ønske om å lage gode oster. Nå har osteysteren fire gode oster som ystes i ostehuset i Namsskogan, og selve flaggskipet, Gammel Erik, er nå hedret med Spesialitetsmerket.

- Jeg er både stolt og ydmyk, sier Carlos i en pressemelding om tildelingen av Spesialitetsmerket.

Gammel Gouda

Gammel-Erik og Carlos Helguera

Gammel Erik er en vellagret fastost av Gouda-type laget hos Gammel Erik Ysteri på Namsskogan. Osten ystes av lokal melk med utgangspunkt i franske ysteteknikker som er videreutviklet gjennom mange års erfaring av Carlos Helguera.

- Denne jobben er jo ingen ni til fire jobb. Dette er en livsstil, og både utrolig utfordrende og forferdelig gøyt!sier han i meldingen.

At Spesialitetsmerker gir ysteriet og osten noen spennende muligheter er han klar på, men han har ingen planer om å vokse seg til en stor produsent.

- Dette gir oss jo en boost, og vi tenker på å vokse litt, men ikke bli megastor, sier osteprodusent Carlos.

Fakta om Spesialitet * Spesialitet er et offisielt norsk informasjonsmerke som tildeles lokalmat- og drikke. For å få dette merket må produktet være basert på gode norske råvarer, det må gjerne være laget etter lokale oppskrifter, og produktet må godkjennes av en fagjury med høy kompetanse. Juryen ledes av Harald Osa.

Stolt ordfører



- Med Spesialitetsmerket fra Norsk Mat befester Gammel-Erik sin posisjon som et produkt i særklasse, ikke bare i Trøndelag og Norge, men i hele verden. Jeg tror dette betyr enormt mye for produsentenes motivasjon til å stå på videre, når de gjennom Spesialitetsmerket kan stå rakrygget å si til kundene at varen er kvalitetstestet gjennom Stiftelsen Norsk Mat, sa en stolt ordfører Stian under tildelingen av Spesialitetsmerket.

– Det er viktig for alle lokalsamfunn å ha innbyggere som viser kreativitet og skaperkraft. Carlos viser virkelig at alt er mulig, at det går an å produsere en av verdens beste oster fra Namsskogan, - det er en stor inspirasjon for oss alle. Dette bidrar til økt identitet og stolthet for øvrige innbyggere som igjen gir oss en herlig energi og bolyst til det gode liv på bygda!

Høyt kvalitetsnivå

BEVISET: Spesialitetmerket fra Stiftelsen Norsk Mat.

Osten har tidligere mottatt priser som Årets Meieriprodukt under Trøndersk Matfestival, Super gull fra VM i Bergen og gull i oste-VM. Så Spesialitetsmerket er i godt lag på trofehylla hos Carlos.

- Det å kunne tildele Spesialitetsmerket til en ost som Gammel Erik er fantastisk! Denne osten har alt en ost skal ha, og enda litt til. En ost som virkelig befester sin posisjon i Norgestoppen, sier fagsjef Marit Strand i Stiftelsen Norsk Mat i pressemeldingen.

Fagjuryen for Spesialitetsmerket var over seg over kvaliteten på osten Gammel Erik. En av tilbakemeldingene fra fagjuryen, var mer et spørsmål; kan det gjøres bedre?

- Det har skjedd utrolig mye spennende på den norske ostefronten de siste årene. Og når vi kommer til det kvalitetsnivået som Carlos viser med sin ost, Gammel Erik, ja da er det bare for oss osteelskere å bøye oss i støvet. Dette krever hardt arbeid, mye entusiasme og ikke minst en faglig dyktighet på høyt nivå, skryter Strand.