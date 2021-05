Stadig flere ønsker å kjøpe bærekraftige produkter og ta et sosialt

ansvar. Undersøkelser gjennomført av Cap Gemini viser at 64% sier at det

å kjøpe bærekraftige produkter får forbrukerne til å føle seg bedre med

kjøpene.

- CarePacks ønsker å bidra til å minske gapet mellom holdning og handling

innen sunnere livsstil og bærekraft. Dette gjelder alle våre produkter

og noe vi jobber for hele tiden sier daglig leder og gründer Stig Ola

Johansen i en pressemelding.

Bærekraft som ambisjon



- Vi ser at bærekraftig livsstil er ambisjon for mange, men om at alternativene ikke er tilstede, er det fristende å ta mindre bærekraftige valg. Mange blir faktisk forvirret hva som er mest bæredyktig, og da er tydelighet rundt produktene viktig sier Johansen.

- Bekymring rundt bærekraft påvirker nå rundt halvparten av befolkningen

sier han videre i pressemeldingen.

Basert på dette har CarePacks lansert eplegullserien - en ny serie med sunne chips lanseres. Ifølge produsenten er Eplegull fra CarePacks er en sunn, energigivende og velsmakende eplechips-serie som lanseres i 3 varianter, Eplegull med kanel, Eplegull naturell og Eplegull med mørk belgisk sjokolade.

Inkluderings-jobb



Serien teller som flere av de 5 (frukt og grønt) om dagen som er anbefalt

dagsinntak, og kan nytes når du trenger energipåfyll, eller bare har

lyst på noe godt.

Som bedrift er CarePacks bygget rundt FNs bærekraftsmål nr 3 - bedre helse for alle.

Alle eskene pakkes av arbeids- og inkluderingsbedriftene Jobbhuset og Adaptor AS, som er eid av Norges Blindeforbund.